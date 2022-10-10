獨／豪宅「雙十埋伏」！高市府對面高樓曬國旗　陳其邁回應了

▲高雄市政府舉辦升旗典禮，對面豪宅掛國旗 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

國慶連假行程滿檔，高雄市長陳其邁選擇沒有北上參加國慶大典，而是在市政府舉辦升旗典禮，同時在市府大樓外牆高掛起一幅巨大國旗，而對面的千萬豪宅也有住戶掛出國旗，兩相隔街對照，成了市府升旗典禮的意外小彩蛋，連陳其邁都說自己沒有發現。

陳其邁10日上午8點10分出席市府的升旗典禮，儀式簡單隆重，大約不到30分鐘就完成，儀式過後，記者詢問去年是選在新濱碼頭舉辦升旗，為何今年改到市政府？對此陳其邁表示：「跟六都一樣，我想是國家的生日，大家也都非常的開心，也要特別感謝國軍守土衛國，也希望全民國防你我同行、來共同保衛我們的家園。尤其高雄也同樣的面臨兩大挑戰，一個是疫情還沒有結束，第二個是在中國軍事的威脅，所以我們除了要建構更完善的安全網，也要同時做國軍的我們的後盾，二方面必須加速產業的轉型，讓我們的國家能夠更有韌性，來共同讓臺灣中華民國能夠更好」。

市府大樓外牆也高掛起一幅巨大國旗，記者也忍不住提問陳其邁「好像比較大」，陳其邁表示「跟去年的是一樣大小」。記者觀察到，市府對面的千萬豪宅大樓，有一戶住戶掛出了國旗，跟市府的國旗隔街對望，成了這次升旗典禮的小彩蛋，同時也有一戶掛出國旗以及美國國旗。

記者詢問陳其邁有沒有發現對面鄰居有掛出國旗跟美國國旗，陳其邁說：「本來就有啊，他就放兩支，但是上面那一戶就沒有發現，我沒有看那麼高」。

▲高雄市政府大樓外牆高掛大國旗 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府舉辦升旗典禮，對面豪宅這一戶掛國旗跟美國國旗 。（圖／記者吳奕靖攝）