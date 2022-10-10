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阿姨控16歲少年性侵　假冒臉書帳號傳「喝太多很抱歉」被法官識破

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子指控16歲少年對她性侵，苦無證據下，竟利用臉書偽造假訊息當證據。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

姍姍（化名）指控一名當時年僅16歲的少年，2018年9月22在停車場與少年住處對她性侵，卻遭少年否認，沒想到姍姍竟然假冒少年臉書帳號傳訊息給自己，將少年承認性侵的訊息截圖，傳給法院當證據，結果被法院識破。法官依行使偽造準私文書罪，判處姍姍有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

根據判決書，姍姍控告一名當時16歲的少年，對她性侵，但拿不出證據，竟然假冒少年的臉書帳號，傳訊息給自己，寫到「阿姨，我是○○○，當初那天喝太多，對你性侵了，我不敢承認說謊，因為怕被家人打，真的對妳很抱歉」，並將該訊息截圖，遞送給桃園地院，當作是遭少年性侵的證據，後來被識破造假。

姍姍控告少年一案，被桃園地院少年法庭裁定不付保護處分，復經台灣高院少年法庭裁定抗告駁回確定。少年認為姍姍偽造訊息，非常惡劣，反過來告她。

法官認為，姍姍未經少年同意，偽造少年名義製造不實對話紀錄，並在法院審理時行使，造成少年對外名譽受損，且損害法官審判的正確性，因此依行使偽造準私文書罪，判處姍姍有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

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