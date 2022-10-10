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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選總部成立！侯友宜現場挺18歲公民權　「讓年輕人決定自己未來」

▲侯友宜競選總部10日正式成立。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜現身競選總部成立記者會。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜尋求連任，其位在板橋區江子翠一帶的競選總部今（10日）正式成立。侯友宜表示，我們國家要以年輕人為要角，會選在國慶日時刻成立競總，就是希望年輕人的夢想能帶給新北這座城市健康、快樂與希望，「跟年輕的好朋友一起築夢，讓國家更有未來」。另外，侯友宜也在場呼籲支持18歲公民權，強調是時候讓年輕人決定自己的未來。

今天競選總部成立，立委游毓蘭、前立委吳清池、多位新北市議員、議員候選人及十多位新北市里長到場，但因未邀請國民黨內其他大咖站台，民進黨新北市長候選人林佳龍遂諷顯見侯友宜狡猾的個性跟做法。侯友宜說，他從四年前選舉至今，用厚道、認真、務實的態度做事情，好好做事，兌現他對市民的政見，這才是應該要做的事情。

▲▼侯友宜競選總部10日正式成立。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜也說，新北市民就是他的頭家，新北市的里長是他的靠山，一切以市民需求為最重要發展目標；市民需要他好好做事，拚一個好日子，所以他要感謝市民願意給他很多機會，為這新北市打拼。

競選總部內部設置了親子空間、照片牆、簡易的攀岩牆等，輕鬆活潑的設計，與外界認知政治是嚴肅的印象大相逕庭。對於設計，侯友宜說，競選總部是交給年輕朋友來規劃，一切以青年最需要的活動空間為主，非常符合他們的現代感，歡迎所有新北市民都可以到這喝咖啡、聊聊天、泡泡茶，聊聊新北市的未來，國家如何能更團結、更往前走。

▲侯友宜競選總部外觀。（圖／記者蘇晏男攝）

▲侯友宜競選總部外觀。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜競選總部內部空間。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜競選總部10日正式成立。（圖／記者蘇晏男攝）

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