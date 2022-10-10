獨／陳其邁「倒V」合照！升旗後變粉絲見面會　幕僚猛看時間急死　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁人氣爆棚！出席高雄市政府舉辦的升旗典禮結束之後，他光是從市府廣場要走進大樓內，短短50公尺不到的距離，就花了10幾分鐘，因為一堆群眾搶要跟陳其邁合照，雖然9點又有行程，不過陳其邁對於群眾要求來者不拒，旁邊的隨扈幕僚是急死了，但他卻樂得開啟臨時的「粉絲見面會」。

▲陳其邁主動提出要用「倒V」手勢拍照 。（圖／記者吳奕靖攝）

上午8點10分，陳其邁從市府大樓走到廣場參加升旗典禮，整個典禮過程大約30分鐘左右結束，不過他要離開會場的時候，一路遇到「阻攔」，先是一名小朋友跟父親將他攔下，為的就是要跟他合照，陳其邁也非常懂禮數，立刻跟幕僚要了一張貼紙送給小朋友「收買童心」，讓旁邊的大人們都忍不出發出羨慕的聲音。

▲陳其邁不忘用小貼紙答謝小粉絲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁參加市府升旗之後，當場來了場粉絲拍照會 。（圖／記者吳奕靖攝）

眼看到陳其邁這麼好配合，不管是不是「邁粉」，紛紛提出要求要合照的請求，陳其邁在市府大門口前臨時來了一場「粉絲拍照見面會」，一個換過一個，而他通通來者不拒，甚至還懂得配合年紀，像是一群小學生合拍，他還提醒小學生要比出韓國時下最流行的「倒V」手勢，據說擺出這個手勢時身體會自動向前傾，肩膊也會微微拱起，手指靠近鏡頭可以令身型看起來更纖瘦。

記者對於陳其邁會比出「倒V」跟上流行，立刻問市長「你還會這個手勢，這麼潮」，他沒有回答，只是表情說明了一切，一臉就是「你不知道的事還多著」，另外還有四維國小的小市長也來跟市長拍照，讓媽媽直說「小市長遇見大市長」。不過這場臨時粉絲拍照會，讓旁邊的幕僚秘書急死了，因為下一個行程是9點，但陳其邁似乎沒有要停的意思，「反正就是滿足大家的需求」，也讓原本短短50公尺的距離，花了十多分鐘才走進市府大樓，繼續下個行程。

▲四維國小的小市長跟大市長一起合拍 。（圖／記者吳奕靖攝）