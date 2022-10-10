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蔣萬安親自示範深蹲「可做很多下」　嘆分享案例「被扭曲成政見」

▲▼蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出「深蹲20下換搭免費公車」引發討論，民進黨台北市長參選人陳時中自稱可做2組15下深蹲，無黨籍台北市長參選人黃珊珊則於9日親自示範動作，提及一天可做5、60下；而最早提出深蹲話題的蔣萬安10日才示範，並自稱也可以做很多下。

蔣萬安10日上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，會後接受媒體訪問。針對「深蹲換免費公車」想法掀起討論，蔣萬安先還原當天狀況，提及8日參加氣候治理、淨零台北論壇活動，舉國外全民參與節能減碳實際案例分享，讓大家看看羅馬尼亞第二大城市如何兼顧鼓勵運動、節能減碳宣傳。

蔣萬安指出，沒想到論壇上分享國外案例被扭曲成政見，真的哭笑不得，但熱愛運動健身的朋友都知道，深蹲可以訓練全身肌肉、強化核心，是能強健體魄的好運動，不過前提為做得標準、安全，很高興大家因為此案掀起深蹲風潮。

至於陳時中可做2組15下深蹲、黃珊珊一天60下，被問到一天可以做幾下？蔣萬安回應，自己可以做很多下，平常都有健身運動習慣，但前提是標準、安全，深蹲可以強化肌力，對長者減少肌少症都有非常大幫助，希望熱愛運動朋友了解深蹲好處，而專業教練、運動習慣也可以上傳深蹲影片，告訴大家最正確姿勢、深蹲好處。

最早提出深蹲話題的蔣萬安，9日受訪時並未答應媒體示範深蹲，導致黃珊珊9日下午搶得先機示範動作，搶盡話題。而蔣萬安則於10日上午在現場示範動作，強調一開始要與肩同寬、髖骨往後，用脊椎維持平衡，也呼籲專業教練多多宣傳，避免民眾受傷。

▲▼蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝）

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