張麗善減輕雲林68億負債怎辦到　讓總統喊輔選劉建國20次

記者李芸樺／台北報導

《欣儀最政點》首位女嘉賓光臨！她就是讓總統蔡英文喊要輔選劉建國20次的雲林縣長張麗善！4年前她終結13年綠色執政，一任就讓雲林減輕68億負債，熟捻縣政的她競選連任，要超前擘畫前進2030年，她對所有施行細節如數家珍，不需看稿機就連珠炮都不跳針，更多精彩內容請鎖定明天（11日）週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

國民黨此次縣市長選舉女力爆發，提名十全十美選縣長，中部連線佔了6人，包括台中盧秀燕、南投許淑華、彰化王惠美、雲林張麗善、嘉市黃敏惠、嘉縣王育敏，當中還有三人施政滿意度超高競選連任，張麗善提到中台灣聯合治理順暢，展現女性細心有耐力的特質。

張麗善任內減輕縣府68億債務，戶所得增15萬，靠的是一次核定分年編列，讓行政部門執行率提高，讓長年遭到監察院糾正的財政紀律，改善至全國前三名。

除了獲得有公部門奧斯卡之稱的政府服務獎，她更細數這些年得到的國內外優質獎，證明雲林絕不是蔡英文總統口中的沒進步，而且如數家珍，不看讀稿機也不跳針，顯示對縣政的熟稔。

原本是護士的張麗善在42歲那年接棒哥哥張榮味意外從政，長年被對手攻擊家族政治和禁臠，她說在雲林執政最久的非張家，還有蘇家，並指出此次對手劉建國做了13年立委，才是雲林一個職務做最久的民代，並問他為雲林做了什麼，不然坊間為何都說他割稻尾？

她說有情義相挺的鄉親當靠山，不怕對手喊要下架她，她的自信在哪？請鎖定明天(11日)下午13:10《欣儀最政點》節目播出。

▲ 張麗善改善雲林財政紀律進步到全國前三名。（圖／欣儀最政點）