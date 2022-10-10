蔣萬安競辦稱「深蹲換乘」非政見　柯文哲：不意外！他的水準就這樣

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出深蹲20下換搭免費公車，引發網友正反議論；蔣萬安9日上午以羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）為例，但競選辦公室副發言人蕭羽耘晚間補充，並未納入政見。面對蔣萬安深蹲20下搭公車議題，台北市長柯文哲10日酸說，「他的水準差不多就是這樣」。

▲台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝，下同）

柯文哲10日上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，針對蔣萬安8日拋出「深蹲20下換搭免費公車」等言論，柯文哲受訪時笑稱，「蔣萬安幕僚不是有出來否認？說那只是『隨便講一講』而已？不過我也不意外啦！他的水準差不多就是這樣。」

蔣萬安8日出席ICDI國際氣候發展智庫舉辦的「2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話」，提出2030年減碳50％為目標，並針對弱勢汰換高耗能電器以租代買、擴大補助，交通則鼓勵推動大眾運輸，例如深蹲20下換一次免費公車搭乘。

但蔣萬安「深蹲20下換搭公車」言論一出後，立刻引發網友正反議論。蔣萬安9日上午稱，自己最主要目的是告訴外界氣候變遷議題、氣候行動治理方案，最重要的是不只靠政府訂定政策，市民行動與參與也非常關鍵，才能真正達到減碳目標，羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）也正在鼓勵民眾運動，同時換得「健康車票」搭乘大眾運輸交通工具，就是希望儘速達到減碳階段性目標。

然而「深蹲20下換搭公車」討論越演越烈，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘9日晚間發新聞稿指出，「深蹲換乘」僅是蔣萬安針對淨零減碳在論壇演講的舉例，並未納入政見。