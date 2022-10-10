蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下，換公車免費搭乘」，再度引爆資深媒體人周玉蔻怒火，直言根本就是白痴政見，「跟他瞎掰幼稚園不滿6歲時見過曾祖母宋美齡一樣，腦空還不誠實」。

蔣萬安提出的「深蹲」政見引來各界正反討論，對此，他強調，最主要目的是告訴外界氣候變遷議題、氣候行動治理方案，最重要的是不只靠政府訂定政策，市民行動與參與也非常關鍵，才能真正達到減碳目標，像是羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）也正在鼓勵民眾運動，同時換得「健康車票」搭乘大眾運輸交通工具，就是希望儘速達到減碳階段性目標。

周玉蔻則砲轟，根本就是白痴政見，並稱蔣萬安胡說八道亂扯一通的毛病「跟他瞎掰幼稚園不滿6歲時見過曾祖母宋美齡一樣，腦空還不誠實」。

周玉蔻日前先是因疫苗採購開嗆慈濟惹議，又猛打蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞臉書，平均一天發10則貼文開罵，一度疑似因遭檢舉太多次而無法發文，如今解禁，攻擊蔣萬安的砲火再起，直指其新書所提「不滿6歲時與曾祖母（宋美齡）見過面」一事涉嫌說謊，要求24小時出面說明，

對於周玉蔻的質疑，蔣萬安說，周玉蔻要幫民進黨或民進黨台北市長參選人陳時中助選，這都是她的自由、陳時中與民進黨的選擇，市民都會看在眼裡，自己不會有意見，更不會隨之起舞，反而會花時間勤走基層、深入瞭解市民需求與心聲，堅持花更多時間為市民做更有意義的事。