游錫堃盼台灣民主紮根　「樓頂招樓跤」年底投票挺18

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

雙十國慶大會今天上午在總統府前廣場熱鬧登場，國慶大會主席、立法院長游錫堃致詞時表示，台灣追求和平，希望永遠不再有戰爭，但和平並非屈膝可得，必須備戰而不求戰，遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖。他也特別提到，年底將進行「18歲公民權」修憲公民複決，呼籲全國同胞「樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18」。

▲立法院長游錫堃致詞。（圖／記者周宸亘攝）

游錫堃表示，台灣經過3度政黨輪替後，在全民共同努力下，台灣的民主及經濟成果愈來愈被國際看到，這一年來，非邦交國就有美、日、法、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會，合計246位國會議員來訪；今年，不僅好友越加越多，而且好友變盟友，民主國家對台灣的支持越來越堅強，也越來越穩定，例如去年年底，日本前首相安倍晉三強調「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」，最近美國拜登總統再度重申美國政府對台灣堅若磐石的承諾，印證了得道多助。

游錫堃表示，今年台灣用「守土衛國、你我同行」作為國慶活動主軸，衷心期盼也能成為2300萬人的共識，「我們追求和平，希望永遠不再有戰爭，但是和平並非屈膝可得。為了遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，我們必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步」。

游錫堃直指，今年年初，俄羅斯入侵烏克蘭，「一聲霹靂出雲中」，宛如「驚蟄」的春雷一舉驚醒冬眠的生物，震醒了國際上的許多民主國家，相較於中共對俄羅斯的侵略惡行默不作聲，天壤之別的是，民主國家對烏克蘭的支援已然如雨後春筍，真可謂「應時花木漸成叢」，其後，當專制戰狼仍然在國際上咆嘯、霸凌，軟硬兼施之時，許多民主國家已經口徑一致，挺自由、挺民主，更挺自由民主的台灣。

游錫堃說，他要代表立法院再次向國人表達謝意，感謝所有台灣人一起創造了國際盛讚的民主成績，感謝外交第一線尖兵在世界各地的長年拚戰，更要感佩總統蔡英文傑出的領導，讓「民主台灣，自信前行」，台灣常被國際譽為民主典範，但有一件事情令自己面對先進民主國家國會議員時感覺汗顏，目前聯合國有193個成員國，其中有多達182個會員國實施18歲公民權，只有11個國家未實施，台灣竟然與其他11個國家一樣敬陪末座。

游錫堃強調，為了跟上世界潮流，今年3月，立法院不分朝野、黨派，一致支持三讀通過了18歲公民權修憲案，依《憲法》規定必須在今年年底舉辦「公民複決」，通過後才算完成修憲程序，這是世代正義的落實，也是一個新生民主國家的使命，「在此我要呼籲全國同胞，今年11月26日，大家一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18！」

游錫堃說，年輕人是國家的未來；全民意志，是最好的防衛力量，「守土衛國，是你我共同的責任」，在國際民主國家支持台灣的力道漸增，及台灣無時無刻面臨中共霸凌的今日，台灣不但要加強全民防衛意志、支持青年參政，更要使台灣民主的根紮得更深更壯。