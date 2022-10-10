　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃盼台灣民主紮根　「樓頂招樓跤」年底投票挺18

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

雙十國慶大會今天上午在總統府前廣場熱鬧登場，國慶大會主席、立法院長游錫堃致詞時表示，台灣追求和平，希望永遠不再有戰爭，但和平並非屈膝可得，必須備戰而不求戰，遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖。他也特別提到，年底將進行「18歲公民權」修憲公民複決，呼籲全國同胞「樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18」。

▲▼國慶大會 日本橘高校表演 日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會 游錫堃。（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院長游錫堃致詞。（圖／記者周宸亘攝）

游錫堃表示，台灣經過3度政黨輪替後，在全民共同努力下，台灣的民主及經濟成果愈來愈被國際看到，這一年來，非邦交國就有美、日、法、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會，合計246位國會議員來訪；今年，不僅好友越加越多，而且好友變盟友，民主國家對台灣的支持越來越堅強，也越來越穩定，例如去年年底，日本前首相安倍晉三強調「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」，最近美國拜登總統再度重申美國政府對台灣堅若磐石的承諾，印證了得道多助。

游錫堃表示，今年台灣用「守土衛國、你我同行」作為國慶活動主軸，衷心期盼也能成為2300萬人的共識，「我們追求和平，希望永遠不再有戰爭，但是和平並非屈膝可得。為了遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，我們必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步」。

游錫堃直指，今年年初，俄羅斯入侵烏克蘭，「一聲霹靂出雲中」，宛如「驚蟄」的春雷一舉驚醒冬眠的生物，震醒了國際上的許多民主國家，相較於中共對俄羅斯的侵略惡行默不作聲，天壤之別的是，民主國家對烏克蘭的支援已然如雨後春筍，真可謂「應時花木漸成叢」，其後，當專制戰狼仍然在國際上咆嘯、霸凌，軟硬兼施之時，許多民主國家已經口徑一致，挺自由、挺民主，更挺自由民主的台灣。

游錫堃說，他要代表立法院再次向國人表達謝意，感謝所有台灣人一起創造了國際盛讚的民主成績，感謝外交第一線尖兵在世界各地的長年拚戰，更要感佩總統蔡英文傑出的領導，讓「民主台灣，自信前行」，台灣常被國際譽為民主典範，但有一件事情令自己面對先進民主國家國會議員時感覺汗顏，目前聯合國有193個成員國，其中有多達182個會員國實施18歲公民權，只有11個國家未實施，台灣竟然與其他11個國家一樣敬陪末座。

游錫堃強調，為了跟上世界潮流，今年3月，立法院不分朝野、黨派，一致支持三讀通過了18歲公民權修憲案，依《憲法》規定必須在今年年底舉辦「公民複決」，通過後才算完成修憲程序，這是世代正義的落實，也是一個新生民主國家的使命，「在此我要呼籲全國同胞，今年11月26日，大家一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18！」

游錫堃說，年輕人是國家的未來；全民意志，是最好的防衛力量，「守土衛國，是你我共同的責任」，在國際民主國家支持台灣的力道漸增，及台灣無時無刻面臨中共霸凌的今日，台灣不但要加強全民防衛意志、支持青年參政，更要使台灣民主的根紮得更深更壯。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
王瞳淚崩！　為艾成放棄演戲：我就是很愛他
蔡英文國慶演說「左看右看還卡住」　網點名1人超神
為什麼叫「橘色惡魔」答案揭曉　網看完表演懂了：可以每年邀請嗎
快訊／高雄捷運手扶梯爆意外！　5人送醫
小三床上特有招！人夫爽到出聲：好好X你　極樂對話讓正宮哭爆
橘色惡魔來襲！　國慶「最強13分鐘」完整影片一次看
被許老三狂罵：你是爛媽媽！　小S當眾失控大哭
快訊／11：37規模4.4地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「陳時中選情絕對死掉」　沈富雄曝民調關鍵數字

沈慧虹告吳子嘉「傳票3天寄出」　蔣萬安批：檢調變執政者的鷹犬

「侯友宜的最大咖是市民」　朱立倫諷林佳龍：你對新北太不了解了

周玉蔻國慶復出　蔣萬安：陳時中要「勾結串聯」是他的自由

日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

幕後／蔡英文國慶講稿源自親筆手稿　5關鍵字要打破大陸框架新常態

快訊／台東近海發生「規模4.4地震」　最大震度4級

游錫堃盼台灣民主紮根　「樓頂招樓跤」年底投票挺18

直擊／兩國國旗輝映！台日國會議員遊行　獨缺國民黨立委

競選總部成立！侯友宜現場挺18歲公民權　「讓年輕人決定自己未來」

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

「陳時中選情絕對死掉」　沈富雄曝民調關鍵數字

沈慧虹告吳子嘉「傳票3天寄出」　蔣萬安批：檢調變執政者的鷹犬

「侯友宜的最大咖是市民」　朱立倫諷林佳龍：你對新北太不了解了

周玉蔻國慶復出　蔣萬安：陳時中要「勾結串聯」是他的自由

日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

幕後／蔡英文國慶講稿源自親筆手稿　5關鍵字要打破大陸框架新常態

快訊／台東近海發生「規模4.4地震」　最大震度4級

游錫堃盼台灣民主紮根　「樓頂招樓跤」年底投票挺18

直擊／兩國國旗輝映！台日國會議員遊行　獨缺國民黨立委

競選總部成立！侯友宜現場挺18歲公民權　「讓年輕人決定自己未來」

國慶日藝人全惦惦？「台灣這3人」霸氣發聲被讚爆　千人湧入朝聖

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉！女警嗨唱燈愣

房東公告「租金漲5000元」　租屋妹一看原因怒：太逼人！網勸快逃

蔡英文為何欽點「護國神山」？　學者：半個國家靠它養身體

中國男團世桌團賽奪隊史第22冠　馬龍：必須更重視張本智和

王瞳淚吐喪夫55天心境　為艾成放棄演戲：我就是很愛他

廣東噁男「確診亂吐痰」　多名路人衰染BF.7變種病毒

國慶連假最後1天　枋寮警曝屏鵝公路北返大車流時間

緊身衣美女熱舞帶貨好吸睛　陸老牌飲料抖音直播5分鐘就被卡斷

愛紗剛來台崩潰！公廁臭「垃圾桶無蓋」排泄痕跡全看見　不習慣1差異

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

政治熱門新聞

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

快訊／蔡英文預告疫後台灣不會風平浪靜　最後2年要打造「四大韌性」

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

蔡英文4千多字國慶演說　喊「台灣」46次、僅提3次中華民國

一張圖看國慶表演！　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

林智群狂酸蔣萬安！葉元之：像個綠師

日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

蔡英文國慶演說4大重點　預告疫後4大難題「不代表台灣會風平浪靜」

薪火相傳！勇鷹高教機與F-5國慶衝場　蔡英文繳「國機國造」成績單

不只橘色惡魔！　雙十國慶十大亮點一次看

更多熱門

相關新聞

幕後／蔡英文國慶講稿源自親筆手稿　5關鍵字要打破大陸框架新常態

幕後／蔡英文國慶講稿源自親筆手稿　5關鍵字要打破大陸框架新常態

總統蔡英文10日上午完成長達約30分鐘的國慶演說，她採取「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由價值的兼職，和建構國家韌性、爭取國際信任等，有意破除中國大陸意圖框架兩岸及印太局勢的新常態。據了解，本次講稿共可歸納5個關鍵字，包括：韌性、穩健、民主、科技與台灣。

直擊／兩國國旗輝映！台日國會議員遊行　獨缺國民黨立委

直擊／兩國國旗輝映！台日國會議員遊行　獨缺國民黨立委

主視覺缺中華民國　蔣：如何團結民眾

主視覺缺中華民國　蔣：如何團結民眾

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　國慶高規格維安

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　國慶高規格維安

快訊／蔡英文「台灣受世界矚目」：說出「我是台灣人」是光榮驕傲

快訊／蔡英文「台灣受世界矚目」：說出「我是台灣人」是光榮驕傲

關鍵字：

游錫堃國慶

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面