南鯤鯓吳三王全國進香熱潮　南消三大隊加強取締非法爆竹

▲適逢吳三王聖誕，全台各地的分靈就會回到南鯤鯓祖廟來謁祖進香，遶境活動期間，台南市消防局第三救災救護大隊，除加強爆竹煙火安全宣導外，並嚴格來取締違法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「南鯤鯓代天府」吳府王爺吳三王聖誕，農曆九月十五日（國曆10月10日）前，全台各地的分靈就會回到南鯤鯓祖廟來謁祖進香，遶境活動期間，台南市消防局第三救災救護大隊，除加強爆竹煙火安全宣導外，並嚴格來取締違法情事。

「南鯤鯓代天府」位於台南市北門區之王爺廟，主祀「李、池、吳、朱、范」五府千歲，五位王爺中，唯一一位沒有鬍鬚，擅長踏地理，看起來溫文儒雅的王爺，實際上卻是驍勇善戰，其英勇傳說更深植人心，那就是吳府王爺吳三王。

經內政部消防署統計，近5年各縣市舉辦民俗活動或繞境活動，施放爆竹釀成傷亡案件共9場次26人受傷。本週為國慶連續假期，今年又適逢吳三王聖誕繞境，熱鬧可期，消防局第三救災救護大隊，除派員前往繞境沿途宮廟加強爆竹煙火安全宣導外，還將於遶境期間派遣人車於繞境路線沿途警戒、安全維護、廣播宣導，一旦發現違規行為，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，吳府千歲是南鯤鯓五王中排行第三的王爺，信徒常稱祂為吳三王，後來有一句俗語：「三王破額，任補不平」，很多信徒為了一睹風采，前來祝夀的進香團更是絡繹不絕，消防隊人員為維護人民生命財產安全，國慶連假期間人員會前往重點地區主動巡查，也提醒店家廟宇注意嚴格遵守「爆竹煙火管理條例」，販售業者不得販賣未貼有「認可標示」的爆竹煙火，選購時，需選購附加「認可標示」之一般爆竹煙火，勿購買來路不明煙火，並依照爆竹煙火上所印的安全施放方式使用。

消防局李明峯局長表示，各廟會及繞境活動非必要如有施放爆竹煙火時，應遵守「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」之相關規定，如施放舞臺煙火以外之專業爆竹煙火，其負責人應於施放5日前，檢具施放時間、地點、數量、種類、來源及安全防護措施等文件資料，向消防局申請許可後方可施放。

黃偉哲市長表示，民眾可利用鼓掌聲、爆竹煙火電子音效或電子禮炮來替代燃放鞭炮，以降低鞭炮所產生的燒、燙、炸傷、空汙及火災等人身與公共安全危害，並減少環境安寧的噪音，省荷包又環保，共同來打造台南成為一個宜居城市。