南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Covid-19疫情爆發造成捐血量大幅下滑，血液庫存持續低迷，善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司鼓勵捐血，在善化區公所對面舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。

與南瀛藥師公會平時即熱心公益、不遺餘力，獲知隨著確診人數增加且新冠肺炎疫情有升溫情形，捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，即與台南捐血中心聯繫辦理本次捐血活動。善化扶輪社與善化國中的「扶輪之子獎助金」服務計畫案，幫助許多家中經濟困頓、但在校表現良好之學子；最近更邀請玫瑰墓樂團做生命教育與反毒音樂演講。

南瀛藥師公會亦在疫情期間提供新冠確診者送藥到府服務，雖然導航有時也找不到正確位址，但為了將藥品順利送達，藥師也是甘之如飴，只希望民眾可以快速取得藥品，很快就能恢復健康。

消防局局長李明峯表示，捐血中心原本應有8～10天的血液安全庫存，但受到疫情影響，捐血民眾捐血意願降低，導致捐血中心各血型都面臨庫存不足的窘境。善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司等辦理捐血活動，消防局警義、消共同響應，展現消防同仁熱血救人的精神。

市長黃偉哲指出，「捐血一袋，救人一命」，跟消防局一樣都是在幫助傷病患者挽救生命，自上任以來即非常重視市民的消防公共安全，統計台南市每百萬人之每件火災死亡率0.16，死傷人數及死亡率均為六都最低。近年在疫情威脅下，第一線同仁執行各項任務盡心盡力，使得到院前緊急救護急救成功率達31.87％，高於全國平均26.41％，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1549件、94件成功救回民眾生命，康復出院。