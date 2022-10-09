　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Covid-19疫情爆發造成捐血量大幅下滑，血液庫存持續低迷，善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司鼓勵捐血，在善化區公所對面舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與南瀛藥師公會平時即熱心公益、不遺餘力，獲知隨著確診人數增加且新冠肺炎疫情有升溫情形，捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，即與台南捐血中心聯繫辦理本次捐血活動。善化扶輪社與善化國中的「扶輪之子獎助金」服務計畫案，幫助許多家中經濟困頓、但在校表現良好之學子；最近更邀請玫瑰墓樂團做生命教育與反毒音樂演講。

南瀛藥師公會亦在疫情期間提供新冠確診者送藥到府服務，雖然導航有時也找不到正確位址，但為了將藥品順利送達，藥師也是甘之如飴，只希望民眾可以快速取得藥品，很快就能恢復健康。

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，捐血中心原本應有8～10天的血液安全庫存，但受到疫情影響，捐血民眾捐血意願降低，導致捐血中心各血型都面臨庫存不足的窘境。善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司等辦理捐血活動，消防局警義、消共同響應，展現消防同仁熱血救人的精神。

▲善化扶輪社、南瀛藥師公會及美商亞培公司舉辦捐血活動，台南市消防局第四大隊蔡國保大隊長，共同號召警、義消、顧問及附近民眾挽袖捐熱血，一齊發揮愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，「捐血一袋，救人一命」，跟消防局一樣都是在幫助傷病患者挽救生命，自上任以來即非常重視市民的消防公共安全，統計台南市每百萬人之每件火災死亡率0.16，死傷人數及死亡率均為六都最低。近年在疫情威脅下，第一線同仁執行各項任務盡心盡力，使得到院前緊急救護急救成功率達31.87％，高於全國平均26.41％，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1549件、94件成功救回民眾生命，康復出院。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
小甜甜斷開謝忻發聲了！爆「因不倫阿翔」怒斬閨蜜情
70遊客大鬧蘭嶼！亮刀嗆聲還吸毒　近百本地人火大衝民宿
爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧「神秘波浪」　可能原因曝光
Mira被求婚了！　「曬大顆鑽戒」甜蜜合照
勞退金一次領還月領？　網曝一票長輩「1選擇」完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

南消官田消防真用心　發揮巧思改良救護器材電動擔架置物帆布

紙偶小劇場、遙控消防車…桃園消防局宣導防火防災很用心

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

闖員林知名鬼樓！遭街友持刀追殺　管理人提告「晚安小雞」

藍綠都在看！張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　攜手大團結破謠言

彰化淪陷！藍營疑遭鎖定　縣長及鄉鎮市長頭像同時被盜

彰化「莫德納次世代雙價疫苗」預約系統當機

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

南消官田消防真用心　發揮巧思改良救護器材電動擔架置物帆布

紙偶小劇場、遙控消防車…桃園消防局宣導防火防災很用心

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

闖員林知名鬼樓！遭街友持刀追殺　管理人提告「晚安小雞」

藍綠都在看！張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　攜手大團結破謠言

彰化淪陷！藍營疑遭鎖定　縣長及鄉鎮市長頭像同時被盜

彰化「莫德納次世代雙價疫苗」預約系統當機

高雄惡男「拿狗當靶」射BB彈　駕車落跑還撞傷1路人

傳播妹喝掛被載到摩鐵硬上　辯「她配合換姿勢」賠80萬免囚

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

星宇航空「日本線大降價」　飛沖繩來回不到1萬！最大降幅高達5千元

托兒所屠殺「僅5童倖存」！泰前警察火化　母淚喊：下輩子當好人

為愛墮3次胎被拋棄！小三怒嗆正宮「死魚」：嬰靈將陪你的小孩長大

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！爆「因不倫阿翔」怒斬閨蜜情　438字揭心聲

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

深蹲20下免費搭公車惹議　蔣萬安搬羅馬尼亞實例：盼達減碳目標

林書豪熱身賽又熄火僅拿3分　廣州龍獅仍23分大逆轉勝

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

闖鬼樓遭街友追殺　管理人提告

鄭寶清北桃總部成立　綠創黨大老力挺

藍營疑遭鎖定　縣長鄉鎮市長頭像被盜

高雄大片浮屍！300尾死魚臭居民

張善政南桃總部成立　藍軍團結破謠言

彰化莫德納次世代雙價疫苗預約當機

雜木場悶燒3天！打火弟兄疲於奔命

陳其邁狠拔藍軍樁腳！民調吃過河

賴香伶競選行動辦公室　明開箱

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

國慶連假報馬仔南警報乎你知

南消改良救護器材電動擔架置物帆布

「武術扎根」　西螺七崁武術《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫

更多熱門

相關新聞

南消改良救護器材電動擔架置物帆布

南消改良救護器材電動擔架置物帆布

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，觀察救護人員出勤救護時，需要攜帶大量救護器材，在患者躺上擔架後，雙手需要推送擔架同時，還需要拿救護器材，十分吃力，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

國道14地雷路段曝！國5塞13小時

國道14地雷路段曝！國5塞13小時

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表　神曲重出江湖

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表　神曲重出江湖

國慶連假報馬仔南警報乎你知

國慶連假報馬仔南警報乎你知

關鍵字：

南消四大隊捐血愛心雙十國慶

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

直擊／2萬人擠爆河濱　高爾宣也在等泫雅：她很辣，真的辣！

黃子佼「養兒方知電費貴」！收到帳單嚇壞

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面