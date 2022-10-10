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「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力：非常人水準

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▲日本京都橘高校吹奏部。（圖／翻攝自臉書／中華文化總會）

記者周亭瑋／綜合報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應邀參與我國10月10日國慶大會演出。而「橘色惡魔」究竟有多猛，律師呂秋遠寫下長文，直言他們的意志力、韌性、團結度、向心力、硬實力，都讓人刮目相看。

呂秋遠昨晚在臉書指出，「京都橘高校吹奏俱樂部，是第一個來台灣參與國慶演出的外國團體。這個高中音樂社團，號稱橘色惡魔，橘色，很容易理解，因為他們的制服是橘色；但是惡魔，或許是指他們的實力非常驚人，挑選樂曲的難度、完成度，已經不是人類可以望其項背。」

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日本吹奏樂聯盟每年都會舉辦兩項重要比賽，其一是「全日本吹奏樂大賽」，另一種則是「全日本行進管樂大賽」，前者是屬於坐奏，但後者除了演奏外，還融合了隊型和舞蹈，難度比前者要高，一般的行進樂團，包括管樂組、打擊樂組、視覺表演組，在音樂演奏的同時，要快速變化隊形，甚至要跳在半空中還能演奏樂器。

▲▼橘高校來台日記DAY。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲橘高校吹奏樂部昨天先與北一女、曉明女中進行交流表演。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）

呂秋遠不由得讚嘆，「想像一下，要做到演奏樂器，拿著笨重的銅管、喇叭或是鼓，還要一邊注意隊形、表演動作的一致性，不能走音，與團隊的默契更要配合，這是難度多高的演奏模式？但橘高校吹奏俱樂部就是可以做到這種非常人辦得到的水準，而且他們有七成的團員，在入社團以前根本沒有這方面的經驗。

至於為何能達到如此高的水準？呂秋遠直言，沒有其他方法，就是苦練，「他們練習的強度極高，一周7天，每天至少在上課前、下課後，都會練習1小時以上，而周六周日，練習時間更是長達10小時以上。難能可貴的地方在於，他們的老師，重點在於提供專業的排列隊形、選擇樂曲上建議，但所有的樂器演奏指導、訓練事務組織，都是自動自發的討論、決定，成年人不會插手，而是放手讓他們自己進行。」

最後，呂秋遠不忘表示，「橘色魔鬼很厲害，我們的全國12連霸曉明女中、綠色奇蹟北一女中也很強，北一女不用說，原本就天下聞名。曉明女中管樂團，才國二的年紀，他們的樂團成軍28年，已經拿到世界盃行進管樂團金牌、亞洲青少年盃行進管樂大賽金牌，為了這次表演，他們之中有學生甚至練習到凌晨3點。可以到這裡來，這群傑出的台日青少年都很棒。」

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