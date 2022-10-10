談蔡政府「中華民國、台灣」演變　柯文哲：不希望國慶變分裂日

▲台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度雙十國慶登場，蔡政府將今年國慶主題定為「守土衛國你我同行」，國慶英文標語為「Taiwan National Day 2022」。台北市長柯文哲10日表示，國慶日是讓全國可以團結凝聚的日子，不希望變成分裂的日子，每朝每代都有其做法，現在已從「中華民國到台灣」變成「中華民國括弧台灣」。

台北市政府10日上午舉辦國慶升旗暨慶祝活動，由台北市長柯文哲親自出席，而請辭副市長身份的無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨台北市議員參選人們則於觀眾席參與。柯文哲致詞時表示，這是他任內最後一次參加雙十國慶，心中有很多感觸，謝謝大家一路以來對北市府的支持與建議，希望將來維持這股凝聚力量往前走。

柯文哲指出，本來國慶日就是一個讓全國可以團結凝聚的日子，很不希望此日變成分裂的日子，每個人都有每個人意識形態，他自己也有，但不管怎麼樣，只要出社會在不同位置上，還是要盡自己的力量讓台灣更團結、更和諧。

針對國慶日過往用「中華民國」，蔡英文任內變成「中華民國台灣」、「Taiwan National Day」，柯文哲受訪時稱，每朝每代都有他的做法，從「中華民國到台灣」、「中華民國在台灣」，到後來變成「中華民國是台灣」，以及「中華民國括弧台灣」，現在已經走到這裡了，看下一步怎麼走。

柯文哲指出，中華民國在現階段還是最大公約數，國慶日是團結全國的日子，讓這個社會可以更和諧，不希望國慶日變成爭端起點、焦點，「每個人有每個人的不一樣想法，也許我們醫生比較注重病人健康和諧，不是很強調衝突，醫生邏輯不太一樣。」

媒體追問，「中華民國跟台灣」的演變趨勢是否讓台灣更靠近戰爭？柯文哲說，兩岸之間要溝通，兩岸避戰是戰略目標，但達到戰略目標不見得軟弱就能避戰，「歷史上完全沒有抵抗能力的，根本就是被人家宰著玩，所以還是要能戰、備戰才能避戰」。