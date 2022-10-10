直擊／三軍樂儀隊首次挑戰全員「左手轉槍」　音樂改編任賢齊歌曲

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

111年國慶大會，在序幕暖場時，國軍由聯合樂隊、三軍儀隊進行組曲演奏及花式操槍。上半場，樂隊演奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作；隨後中場由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法；更首次挑戰全體隊員左手轉槍。

▲國慶大會，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）



本次三軍樂儀隊的演出，上半場樂隊演奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作，該樂曲精選「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」及「見疫勇為」等4段組曲，象徵國軍無畏無懼捍衛家園的決心；並由儀隊操演「共慶雙十」、「精誠團結」及「眾志成城」等3種隊形。

在中場時，則由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。不同於以往的，是首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。

最後，下半場則演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。

▼三軍樂儀隊國慶演出。（圖／記者黃克翔攝）



▼ 國慶大會三軍樂儀隊演出。（圖／記者周宸亘攝，下同）

