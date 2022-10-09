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台南六信高商畢業生慶祝畢業50年　首度舉辦同學會場面溫馨

▲台南市六信高商1972年畢業的第12屆畢業生，為慶祝畢業50年，首度選在母校舉辦同學會，大家在50年後再回到母校團聚，場面相當的溫馨。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市六信高商1972年畢業的第12屆畢業生，為慶祝畢業50年，首度選在母校舉辦同學會，大家在50年後再回到母校團聚，場面相當的溫馨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市六信高商1972年畢業的第12屆畢業生，為慶祝畢業50年，首度選在母校舉辦同學會，9日上午10時在母校舉行，台南市議員蔡旺詮、立委陳亭妃服務處主任張文雄、六信高中校長黃振忠都到場祝賀，畢業校友還捐贈1萬元校務基金，大家在50年後再回到母校團聚，場面相當的溫馨。

發起人之一的丙班協和興五金有限公司董事長張和鄉表示，六信高商第12屆的5班的同窗同學，1972年畢業至今剛好滿50年，而且大家都邁入70歲了，大家真的非常珍惜，希望大家都還能夠相聚一堂敘敘舊，閒話家常。甲乙丙丁戊5班同學先前大家互通訊息，有85人報名在光輝10月大團聚，有70多人到場。
張和鄉語重心長的指稱，活著就要常相聚！人生沒有幾個50年！一轉眼大家都已經畢業50年了，也都由學生時期的小蘿蔔頭、清湯掛麵與天真無邪的少年、少女，邁入歲月留下的兩邊鬢白、耳順之年的回憶，而且想必大家都是兒孫滿堂承歡膝下吧，回憶大家求學時期，正值青春洋溢著，活力奔放著活潑可愛的情景，就仿如昨天似的歷歷在目…。

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張和鄉說，50年前畢業後，大家各奔前程，不少人離鄉背井到外地工作，而且結婚生兒育女，也就此斷了聯絡，為了這次畢業50年的同學會，5個班各有聯絡人及電話已經開始籌備聯絡，透過層層關係，努力找尋失聯已久的同學，真的希望50年後大家能夠同聚一堂，這是多麼感動的一天，有70多人到場已經相當不簡單。

張和鄉表示，畢業50年還能相聚，不僅難得，今天這些「老」同學不但歡聚一堂，一起合唱感恩的心，愛拚才會贏，而且歡喜合影留念，相約下次一定再見面！

這群7旬老同學在各行各業貢獻一己之力，目前大多已退休在家含飴弄孫，大家吃午餐結束還一直聊天許久，才依依不捨的離開，但相約以後一定要經常相聚，延續同窗情誼。

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