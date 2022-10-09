日本國會議員組國慶祝賀團　今赴五指山悼念李登輝

▲古屋圭司率訪團前往五指山悼念李登輝。（圖／李登輝基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司率19位參、眾議員組成「中華民國國慶日本國祝賀團」訪台，將參加我國雙十國慶活動，訪團9日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。不過因今五指山起大霧，眾人沒能望見山景與遠眺的風光，古屋一下車便直呼「殘念」，並打趣著說，「今日景緻只能靠記憶跟想像，希望未來還有機會帶大家再來一次」。

外交部日前表示，對於「日華懇」睽違3年籌組參眾議員祝賀團訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎，此外，在日本享有盛名的京都橘高校吹奏部也將首度訪台參加國慶遊行，橘高校吹奏部曾多次應邀赴海外演出，表演生動活潑，享譽國際，此次將展現獨特的演奏方式，為我國雙十國慶增添光彩。

古屋圭司今天表示，此行對祝賀團來說非常重要，因為李登輝不只是台灣的民主先生，也是台日友好的重要關鍵；他在五指山管理大樓稍事休息時，特別尋找了前駐日代表莊銘耀，表示對他十分懷念。

李登輝基金會董事長李安妮則透過親筆信表示，中華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫，但是台灣在經歷「民主化」與「本土化」的歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌，所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一，所以看似與李登輝毫無淵源的『雙十國慶』，卻也蘊涵著這一層重要的意義」。