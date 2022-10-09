新北男約情敵談判...老爸幫出頭打人還亮槍！露餡跑給警追慘了

▲朱男見藏槍處為警方獲知，顧不得車水馬龍，橫越馬路竄逃巷，仍為緊追的員警逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市朱姓男子與前女友分手後，不滿她再交新男友，7日約新男友及友人在桃園市談判，沒想到朱男與其父親、陳姓友人一出現就出手毆打，導致落單的被害人被毆打成傷，過程中朱父有拿出一把疑似槍枝揮舞威嚇，使被害人不敢反抗，警方受理報案後循線追查，並在陳男車上發現朱男所有的改造槍枝1把及子彈10發(已上膛)，將3人移請桃園地檢署偵辦。

▲警方從陳男車上搜出改造手槍和子彈。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局成立專案小組進行追查，經掌握朱男確實身分，立即聯繫相關人等到所說明，朱姓父子與陳姓友人於8日16時到案後，對於案情避重就輕，不願配合員警詢問，亦不願詳細說明案情，只是以「不清楚、不知道」來回應，對談期間3人說是「一起搭車來」，但員警調查發現其實他們是由陳姓友人駕駛自小客，共乘到附近下車後，將車輛停到數百公尺外的停車場，於是將3人分開詢問，由陳男帶領員警前往查看車輛。

▲▼警方起出槍彈並將朱男等3人移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

朱父得知警方欲查看車輛後顯得情緒緊張，並藉口接電話、抽菸就往門外走，員警立即提高警覺尾隨監控，朱男一出門口馬上拔腿狂奔，不顧路上車流繁多，竄進巷道內，員警緊隨在後，分局秘書室主任林健祥適逢休假，正好駕駛車輛經過，見狀立即協助員警追緝。

朱男跑了約200公尺被林主任及員警控制帶回，另一方面員警於陳男車上起獲朱男所有的改造槍枝1把及子彈10發(已上膛)，並立刻予以清槍退出子彈，全案依據槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，將3人移請桃園地檢署偵辦。