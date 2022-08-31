醋夫毛巾勒斃妻！伴屍8小時再砍情敵　殺人罪起訴建請重判

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

新北市中和區一名日本料理店老闆懷疑妻子與一名常客有染，今年7月8日凌晨在家拿毛巾將其勒斃，接著在客廳坐了8小時，後來決定要找該名常客輸贏，因此跑回經營的日本料理店取生魚片刀，到常客上班的地方要求談判，接著2人發生爭執，常客雙手浴血將刀奪下，周男這才罷手自行走到警局自首「殺了太太」。新北地檢署今日依殺人及殺人未遂罪嫌起訴周男，且向法院建請從重量刑。

▲周男殺妻後伴屍8小時自首，檢方依殺人罪將他起訴。（圖／記者陳以昇攝）

根據調查，62歲周姓男子與60歲的張姓妻子一起在永和福和路經營日本料理，54歲林男則是常客，總能跟夫妻倆有說有笑，但近期周男發現，妻子跟林男似乎私下還有聯繫，令他醋勁大發。

上月8日深夜，周男質問妻子還有沒有跟林男聯繫，妻子搖頭否認說「沒有再聯繫了」，但後來周男看到手機，發現妻子仍跟林男保持連絡，因此情緒失控、衝到浴室拿毛巾，再勒住妻子頸部，直到見妻子已經沒有了反應才鬆開，這才發現自己下手太重，他先用毛巾蓋住老婆的臉，並坐在客廳冷靜，還使用妻子手機傳早安圖給親友，製造人平安的假象，過了約8小時都沒將妻子送醫，並轉而找林男理論。

▲▼周男持生魚片刀找林男談判，當街揮刀攻擊濺血。（圖／記者陳雕文翻攝）



周男先回店裡拿刀，用報紙包著再放進塑膠袋，再走到一棟辦公大樓門外致電林男，隨後2人在一樓開始對話，周男一邊問一邊拿出藏在身後的刀，接著拔出就往林男的腹部狠刺，林男見狀迅速以雙手抓著刀身，經過一番拉扯後將刀奪下，事後周見大勢已去，自行走到警局自首殺妻。

▲起因於周男吃醋妻子與林男私下聯絡，在住處親手以毛巾將妻子勒斃。（圖／記者陳以昇翻攝）



新北地檢署近日偵結，認為周男雖然主動向永和分局自首，並願接受裁判，但只因懷疑妻子交友狀況、就趁她服用安眠藥就寢時，持毛巾徒手勒斃，又拿刀朝林男行兇，欠缺對生命尊敬、惡性重大，今日依殺人罪、殺人未遂罪起訴周男，並建請法院從重量刑。