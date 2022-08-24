蘆洲20屁孩熱炒店亂鬥！開學日嗆同學「你來啊」　警開5槍嚇趴地

記者柯沛辰、游宗樺／新北報導

新北市蘆洲23日晚間8點多驚傳槍響，長榮路一間熱炒店前有兩派人馬持刀械、棍棒對峙。蘆洲警方獲報後，立刻出動快打部隊，但到場見雙方情緒激動，先後對空鳴槍5發，壓制囂張氣焰，隨後將20人全數帶回偵訊，才得知是高職同班同學起爭執，因為開學第一天有人在班級群組罵髒話，雙方撂人開戰。

蘆洲警分局23日晚間8點多接獲民眾報案，長榮路疑有打架鬧事，立即啟動快打部隊44人前往，但現場雙方情緒激動，已有動手情形，符合用槍時機，因此楊姓警員、陳姓警員分別對空鳴擊3槍、2槍，共計5槍，壓制現場氣焰，最終以優勢警力逮捕20人，全數帶回警局。

初步調查，2名少年雖是同班同學，但高職才第一天開學，彼此互不認識，起因是有人在新創的班級群組罵髒話，引起少年A不滿，下課時便逐一詢問附近座位同學「你是不是罵髒話？」過程中，少年B不滿A講話沒禮貌，因此下課後打給A嗆聲，相約當面談判。

▲員警對空鳴槍，現場立刻安靜。（圖／記者游宗樺翻攝）

A接到電話時，正在熱炒店跟一群朋友慶生，所以直接在電話中回嗆「你過來啊！」結果B真的帶一群人來，手持刀械、棍棒，雙方人馬相互叫囂，一度動手，其中一名少年頭被打到，眼睛感到不適，所幸並無大礙。

員警趕抵後，立刻大聲喝斥「趴下！」隨後對空鳴槍5發，讓滋事分子頓時氣焰全無，只能乖乖趴在、坐在地上就範，現場也立刻安靜。不過，警方將20人帶回後，才發現其中12人未成年，僅8人成年，訊後全數依違反刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪送辦。

▼快打部隊到場壓制，滋事份子趴在地上就範。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼其中一人手持刀械，被警方查獲。（圖／記者游宗樺翻攝）

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