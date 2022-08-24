蘆洲警對空鳴3槍！吵鬧8+9嚇到安靜　網全面支持：這些猴子傻傻的

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市蘆洲長榮路23日晚間發生兩派人馬鬥毆的事件，一群同班的高職生之間互有嫌隙，互相嗆聲後持刀械、棍棒對峙。警方獲報後出動快打部隊，眼看現場至少20人不斷吵鬧，對空鳴槍3發後瞬間控制現場，立刻叫鬧事的20人趴下。

警方英勇執法的影片被網友上傳到臉書社團「爆料公社」；影片顯示，許多男子在街上不斷吵鬧嗆聲，連員警大喊「新北蘆洲，趴下！」都不太理會，直到一名男警對空連開3槍，現場的音量瞬間歸零，另名女警見狀馬上指揮所有鬧事的民眾趴下，順利壓制鬧事的民眾。

網友看完紛紛留言，「大膽用槍就對了」、「最近警察很火，這些猴子還在傻傻的」、「這樣就對了，納稅錢來買子彈讓警察開也爽」、「一開槍一群猴子就乖乖了」、「長榮路…不知道蘆洲分局就在隔壁嗎」、「猴子一次那麼多跑出來，動物園不用負責嗎」、「我去柴山也都是看人家放鞭炮趕猴子，沒想到社區也可以看到這些猴子這麽乖」、「開學又有東西跟同學炫耀了」、「哭哭，這3槍，是兩個警察的命換來的」。

▲▼蘆洲鬧事的民眾聽到槍聲後，才乖乖聽員警的指令。（圖／翻攝記者爆料網）



據悉，吵架的民眾為新北某高職學生，因在班上開設的通訊群組內發生糾紛，竟在其中一派人馬吃熱炒慶生時，相約到場談判。其中多輛高級轎車停靠在路邊，兩派人馬在路中間叫囂，路人看到後立刻報警。

蘆洲分局表示，獲報後立刻派遣快打部隊到場，現場員警判斷符合用槍時機，大膽使用槍械，其中一名楊姓員警對空鳴3槍，另名陳姓員警對空鳴2槍，共計開5槍，現場鬧事的20人已全數逮捕歸案，全案依聚眾鬥毆、妨害秩序罪送辦。

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