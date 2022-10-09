他第一次「進出幾下、2分鐘結束」會懷孕嗎　醫吐1句

▲蘇怡寧回答，請你朋友的女朋友十天後驗孕就會知道。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子私訊婦產科名醫蘇怡寧表示，朋友第一次和女友發生關係，且未戴保險討，那女方會懷孕嗎？蘇怡寧一句話回應，「請你朋友的女朋友十天後驗孕就會知道。」

蘇怡寧近日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享男子的私訊截圖，以下為雙方對話：

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男子：朋友剛和女朋友第一次性行為，女友剛好排卵期且無套，但朋友也是第一次，他剛的說法是其實就進出幾下大概兩分鐘，因為女友覺得痛，他就拔掉，但也是不習慣吧，也沒有想射精的感覺。但他擔心會不會無套什麼的，導致說可能有精子流入，結果不小心造成懷孕。

蘇怡寧：請你朋友的女朋友十天後驗孕就會知道。

男子：OKOK，感謝你，請問一般這種情況，懷孕機率高嗎？

蘇怡寧：不是零就是一。

男子：1是1%還是100%？

蘇怡寧發文寫道，「說過很多次了，真的不必問我『會不會』這個等級的問題啦，這得問上帝，我們凡人只能幫忙解決比較實務上的問題，譬如說教你如何避孕，或者教你去驗孕。驗孕棒一支不夠，就買兩支，請你朋友加油喔。」

▲▼男子私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



▼驗孕棒。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

