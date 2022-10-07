弄破2次套套！男友忍不住噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

▲男友冷漠1句話，讓原PO直呼「很不負責任！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「心情好差！」一名女網友透露，前兩次壞壞時，她服用避孕藥，而男友也有戴保險套，無奈都出現破掉的狀況，而最近一次她服用事前避孕藥，豈料激戰到一半，男友卻忍不住噴了。原PO則急問「會怕（懷孕）嗎？」男友只淡淡回一句話，也毫無關心原PO身體狀況，令原PO難過不已。

一名女網友在Dcard傷心表示，最近翻滾纏綿時，「男友忍不住突然內X」，儘管原PO有服用事前避孕藥，但當下兩人仍錯愕不已，「我想男友應該也不是故意的。」

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原PO也好奇拋問一句「會怕嗎？」怎料男友卻只淡淡回應，「不是有吃藥嗎？」一席話讓原PO玻璃心碎滿地，「讓我覺得很不負責任，是正常的嗎？」就連激戰完至今，男友也毫無關心原PO身體有無異狀。

對此，原PO也吐心聲，之前已吃了2次事後避孕藥，但保險套不小心破掉，「我真的不想再吃了，吃事前（避孕藥）影響，我不舒服又變胖，吃事後也很不舒服，心情好差」、「我要這樣提心吊膽的等到下次月經來嗎？」

底下網友熱議，「規律吃事前藥就不要再吃事後了...建議不要無套啦，畢竟保險套也有防性傳染病傳播」、「都吃事前又無套了，妳自己也允許了」、「擔心這麼多，那就不要不戴套，而且他真的沒有做到關心安撫妳的情緒，況且也是他自己故意射的」、「如果尊重女生，就事前討論如果有吃避孕藥，可不可以內射，而不是假裝忍不住再來說：喔你不是有吃藥」。

關於服用避孕藥部分，北榮婦女醫學部主治醫師黃貞瑜曾說明，事前避孕藥一定要規律服用，因為漏服會讓藥效大打折扣。

黃貞瑜也提醒，並非每人都適合吃事前避孕藥，像是肝功能異常、有血栓體質與乳癌患者就不適合，甚至少數人有水腫發胖、乳房脹痛等副作用，建議一定要事先諮詢醫師，選擇合適的事前避孕藥，以及瞭解正確的用法、用量。

▼男女壞壞前，最耗先諮詢專業醫師建議，才服用避孕藥。（圖／CFP）

