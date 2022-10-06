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女友懷上「有錢姊夫的小孩」提分手！綠帽男1發展　全場傻了

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO稱女友懷了姊夫的小孩，所以要跟他分手。（示意圖／xFrame）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常女生一旦有孕在身，難免會想走入婚姻，希望給孩子一個完整的家庭，沒想到他反而被提分手！一位男網友日前投稿「靠北女友2.0」，說他跟女友交往9個月，最近女方發現自己懷孕了，卻來跟他提分手。一問原因，不只男方傻眼，網友們也看呆，「到底什麼情節」、「幻想文？」

這位男網友文中表示，「跟女友交往9個月，最近女友發現懷孕了，她卻跟我說分手吧！」這讓他相當不解，納悶一問就傻了，「問了才知道，她愛上她姊夫，所以這小孩是姊夫的，她要拿這小孩跟她姊夫結婚，她姊夫有錢人。」不禁直嘆，「真傻的女人，妳懷孕，人家願意娶妳嗎？」

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原PO直呼，「人家已經跟妳姊結婚了，而且人家已經有3個小孩了，妳要妳姊離婚，那小孩跟誰？」他也透露，其實女友姊姊早就知道這件事，還為此來找過他，「她曾經看見你們在房間恩愛，她假裝沒看到離開，卻沒想到造成後面後果。」最後無奈道，「妳姊問我要怎麼辦？難不成要我娶你姊嗎？」

貼文一出，其他人都傻爆眼，「這字裡行間感覺不是編故事，好像是真的欸……傻眼」、「傻眼，這到底什麼情節」、「這劇本誰寫的？有下集預告嗎」、「小孩不是你的，你可以下去領便當了」、「八點檔文」、「夢該醒了吧」「是要角色互換，還是要分手啊？」

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