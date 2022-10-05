她帶球嫁暴躁夫「抱瓦斯桶嗆自殺」國道狂飆160　崩潰帶女兒離家

▲小欣當年因懷孕只好跟脾氣暴躁的阿廷結婚，沒想到婚後只是與女兒一起被打罵更慘，她心死向法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名人妻小欣（化名）控訴，她的老公阿廷（化名）性格暴躁、常常不開心就打罵她與女兒，一言不和還會在高速公路上加速到160公里、讓她們非常害怕，老公又出言辱罵女兒「畜生」、「不聽話讓妳流血流滴（台語）」，並威脅她「已經想好自殺方式」，揚言開瓦斯、吞安眠藥，小欣與女兒每天被巨大壓力壓迫到瀕臨崩潰，小欣只好向法院訴請離婚，法官審後判准離婚，且阿廷需要每月給付1萬510元的扶養費直到女兒成年。

小欣表示，她當年與阿廷交往時，就知道他性格易怒、情緒不穩，她想分手還被恐嚇「愛不到妳就毀掉妳」，2007年時因為懷孕，只好結婚，但婚後阿廷脾氣一樣沒變，不高興就摔東西、破口大罵，2人如果在高速公路上稍有不愉快，阿廷就會失控加速到時速160公里，讓她與女兒害怕不已。

阿廷還曾經只因為小欣沒回訊息、就暴怒恐嚇「妳們兩個敬酒不吃吃罰酒」、「去年的教訓忘了是嗎？」甚至申請保護令後，阿廷也持續騷擾「我已想好自殺方式」、「瓦斯桶搬到房間，安眠藥吃一吃，很簡單吧！」、「妳繼續囂張，有一天妳會後悔」，小欣與女兒的精神壓力已大到要身心科，她只好帶著女兒搬離，並決心向法院訴請離婚。

阿廷則向法官辯稱，他因為女兒進入青春期，看女兒加入交友網站與不相識的男子有說有笑，又發現女兒偷上網與陌生人聊天，擔心女兒被騙，才拿鞋拔打女兒的腿來管教，對妻子說的也只是氣憤下的情緒性發言，是夫妻之間稀鬆平常之事。

但法官檢視保護令、就醫紀錄、女兒受傷照片等等，加上阿廷也坦承曾將女兒毆打成傷，認為阿廷的行為已造成妻女難以承受的痛苦，難有彌補的可能，判准離婚，且阿廷需每個月給付10510元的扶養費直到女兒成年，全案可上訴。