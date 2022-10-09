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台拉尾盤「單日確診全球第一」！連假後恐破6萬　他估退燒時間

記者陳俊宏／台北報導

新冠疫情持續「高原期」，8日新增4萬4467例本土個案。對此，毒物專家招名威提醒，台灣目前新增確診數幾乎是全球第一，這波疫情台灣現在才剛開始，能在12月前退燒就不錯了。

招名威8日在臉書說，台灣疫情仍處於「高原期」，雖說數字持續上升，但並非忽然飆高，所以疫情還是相對穩定的；依照每天新確診人數持續上看，估計國慶假期後可能會衝破6萬。

招名威表示，目前台灣仍是全球少數幾個BA.5疫情持續嚴重的地方，除了每日新增確診人數之外，把這個人數除以總人口數來看，已經幾乎是全球第一了。

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▼新冠疫情持續「高原期」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

「說我們運氣不好也不見得」，招名威認為，因台灣比其他國家整整晚了3-6個月才大爆發，BA.2上來的時候，時間上剛好接觸到人家BA.2的晚期，待第一波疫情稍降但還沒完全結束前，又剛剛好銜接到別人的BA.5尾巴，所謂一波未平，一波又起，導致現在有拉尾盤的情況。

招名威指出，不可避免的，台灣正走在病毒全球化的道路上，就算0+7開放國門，這不太會影響國內的疫情，畢竟目前國內才是病毒的溫床，防自己人都比防外國人有效。

招名威提到，這一波疫情何時會結束呢？看看新加坡、南韓和日本，第二波的BA.5幾乎都要燒2、3個月，台灣現在才剛開始，能在12月前退燒就不錯了；如果大家能努力維持良好的防疫動作，勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並將每一劑疫苗都打好打滿，就算是邊境開放了，也不擔心疫情會再上高峰。

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