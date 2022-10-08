冬天將有「更危險的變種病毒」！佛奇警告：說大流行結束還太早

▲佛奇警告，今（2022）年冬天可能會出現更危險的變種病毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告，在不久後的冬季可能會出現一款更新、更危險的新冠病毒變異株，而這款變種病毒可能會躲過人體因接種疫苗或是感染後所產生的免疫。他強調，新冠疫情在冬季仍有上升風險，要說「完全擺脫大流行」還言之過早。

根據CNBC報導，佛奇本週在南加州大學安嫩伯格健康新聞中心的網路研討會中表示，「我們應該預料到，還有可能會出現另外一款新冠變異株，而這款新的變種病毒將逃避我們從感染或是接種疫苗獲得的免疫反應。我希望它不會出現，但如果真的出現了，也不需要感到驚訝。」

從統計數據來看，美國因為感染新冠肺炎而住院的人數與死亡數已經大幅下降。但佛奇仍警告，不可以掉以輕心，因為冬季將會有上升風險。他說，「我們看起來正在朝正確的方向前進，但是要說完全擺脫大流行，則太過輕率。」

佛奇指出，2021年夏天，美國曾出現類似的低流行趨勢，但年底出現Omicron變異株後，感染病例暴增，而Omicron的多個亞變種也陸續出現並傳播至全球，甚至成為主流毒株。根據美國疾病控制與預防中心數據，Omicron的變異株BA.5目前占整體病例的81.3%。

事實上，有研究指出，新的亞變異株BA.4.6疑似比BA.5更具逃避免疫的能力，目前也還無法得知它是否會取代BA.5成為美國的下一個主流毒株。佛奇強調，正因如此，是否接種能夠針對Omicron的次世代疫苗顯得更為關鍵。他說，「我鼓勵民眾接種，特別是現在是秋天，幸運的是，新的次世代正好是針對目前主要傳播的變異病毒。」

▼美國開打抗BA.4、BA.5的次世代疫苗。（圖／路透）



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