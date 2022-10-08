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今增76死「創78天來新高」！指揮中心：近期進入死亡高峰

▲▼指揮中心10/8公布確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增76例新冠死亡個案，創下78天以來的新高。指揮中心發言人莊人祥表示，近期死亡個案確實有微幅上升，進入高峰期的狀態。

指揮中心今(8)日公布國內新增44,467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。死亡個案分別為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。根據指揮中心資料，單日增加76例死亡為時隔78天的新高，上一次已經是7月22日，單日新增86人死亡。

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國內疫情目前處於高原期，死亡個案數為落後指標，會比確診疫情過後二週左右才會呈現。莊人祥受訪表示，近期死亡個案確實有微幅上升，反應上個月中旬國內出現單日本土病例4萬多例，進入高峰期的狀態。

莊人祥進一步分析，近期死亡個案以中高齡為主，大多為40歲以上個案；而今年6月份、上一波疫情高峰時單日死亡病例逾200多例，目前死亡人數約為當時的1/3，且上升的速度沒有那麼快。

莊人祥呼籲，如果民眾出現疑似症狀，應使用快篩判別，若結果為陽性，應進一步看診診斷，若評估屬於高風險族群，盡快使用口服抗病毒藥物，降低死亡風險。

▲▼指揮中心公布10/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布10/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之44,467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,826例)，臺中市(5,375例)，臺北市(4,879例)，桃園市(4,630例)，高雄市(4,520例)，臺南市(3,231例)，彰化縣(2,303例)，屏東縣(1,223例)，新竹縣(1,180例)，苗栗縣(1,155例)，雲林縣(1,107例)，宜蘭縣(1,082例)，新竹市(960例)，基隆市(834例)，嘉義縣(765例)，南投縣(715例)，花蓮縣(651例)，嘉義市(459例)，臺東縣(295例)，澎湖縣(148例)，金門縣(109例)，連江縣(20例)。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心10/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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