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搶打莫德納次世代！年輕人需要第4劑？　醫說話了

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲您打幾劑新冠疫苗了？（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

莫德納次世代雙價疫苗10/11起開放至18歲以上全面開打，年輕人預約十分踴躍，北部地區量能全額滿。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，對於18~39歲已打3劑的人，是否真的需要這第4劑，「我個人是存疑的，我們需要更多的資料。」

台北市第32期疫苗預約平台提供3.7萬餘劑莫德納次世代疫苗，包括第3劑、第4劑或第5劑都可施打，而平台預約全數在7日中午12時前額滿；但另有27家合約醫院加開莫德納次世代疫苗特別門診，量能共近1.3萬名額可供民眾預約施打。

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▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼莫德納次世代雙價疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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對此，林氏璧在臉書說，對於18~39歲已經打了3劑，甚至還有確診過的較年輕又沒有慢性病的朋友，「你是否真的需要這第4劑，次世代疫苗能給你提供多少好處，我個人是存疑的，我們需要更多的資料。」

指揮中心表示，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，為保障年輕族群健康，自10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑，或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。

指揮中心呼籲，依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放之第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。

▼莫德納次世代疫苗10/11起開放至18歲以上全面開打。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/5擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

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