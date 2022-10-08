口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

▲輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情處於高峰期，每天本土病例維持在4萬上下，死亡個案也有上升趨勢，中央流行疫情指揮中心考量目前社區流行變異株BA.5具有免疫逃脫特性，有容易重複感染疑慮，另住宿式機構住民多具有重症危險因子，為提供有管灌需求者更多元用藥選擇，開放口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）可經鼻胃管給藥。

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▲Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心相關指引，新冠口服抗病毒藥物包含倍拉維（Paxlovid）與莫納皮拉韋（Molnupiravir），可給予65歲以上長者，或者未滿65歲具有癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾等重症風險因子患者，在無症狀或者輕症時早期使用，減少脆弱族群染疫後致重症及死亡風險。

指揮中心7日發布醫界通函，宣布開放倍拉維說明書標示外(off-label)經鼻胃管給藥配置資訊，以為醫師經評估用藥處置依循。

發言人莊人祥表示，管灌飲食病患無法使用口服藥物，如果確診，過去就只能使用莫納皮拉韋，至於倍拉維，先前輝瑞公司(Pfizer Inc)原廠並未開放管灌使用，現在則於未公開說明書標示外使用(off-label)資訊寫明可以進行管灌。

莊人祥指出，指揮中心在徵詢專家意見，經評估其使用效益及風險，同意公開相關資訊，以為醫療人員經評估風險效益後對是類病人進行用藥處置之依循，也讓使用鼻胃管的患者有多一種藥物可以選擇。

▲口服抗病毒藥物每日領用情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，相關資訊係依據單一實驗室研究所得到的物化安定性以及與實驗所使用器材(針筒和鼻胃管)之相容性所制定，未經過測試或評估其藥物動力學、安全性及有效性，爰醫師須評估病患用藥之風險及效益，且經充分告知病患及其家屬並獲同意後使用。

根據指揮中心最新統計，至昨（7）日為止，兩種口服抗病毒藥物使用已經達到72.2萬人份，近期單日使用新高出現在10月4日，共發放10106人份口服藥物，也反應目前疫情高原期，每天確診增加趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞本月3日曾表示，目前口服藥物庫存充足，倍拉維（Paxlovid）還有15萬人份，估計可使用1個多月，且另增購40萬人份，本週陸續到貨；莫納皮拉韋（Molnupiravir）為庫存8.6萬人份，預估還可以用超過3個月。