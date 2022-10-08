　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

▲▼輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

▲輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情處於高峰期，每天本土病例維持在4萬上下，死亡個案也有上升趨勢，中央流行疫情指揮中心考量目前社區流行變異株BA.5具有免疫逃脫特性，有容易重複感染疑慮，另住宿式機構住民多具有重症危險因子，為提供有管灌需求者更多元用藥選擇，開放口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）可經鼻胃管給藥。

▲▼Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心相關指引，新冠口服抗病毒藥物包含倍拉維（Paxlovid）與莫納皮拉韋（Molnupiravir），可給予65歲以上長者，或者未滿65歲具有癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾等重症風險因子患者，在無症狀或者輕症時早期使用，減少脆弱族群染疫後致重症及死亡風險。

指揮中心7日發布醫界通函，宣布開放倍拉維說明書標示外(off-label)經鼻胃管給藥配置資訊，以為醫師經評估用藥處置依循。

發言人莊人祥表示，管灌飲食病患無法使用口服藥物，如果確診，過去就只能使用莫納皮拉韋，至於倍拉維，先前輝瑞公司(Pfizer Inc)原廠並未開放管灌使用，現在則於未公開說明書標示外使用(off-label)資訊寫明可以進行管灌。

莊人祥指出，指揮中心在徵詢專家意見，經評估其使用效益及風險，同意公開相關資訊，以為醫療人員經評估風險效益後對是類病人進行用藥處置之依循，也讓使用鼻胃管的患者有多一種藥物可以選擇。

▲▼口服抗病毒藥物每日領用情形。（圖／指揮中心提供）

▲口服抗病毒藥物每日領用情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，相關資訊係依據單一實驗室研究所得到的物化安定性以及與實驗所使用器材(針筒和鼻胃管)之相容性所制定，未經過測試或評估其藥物動力學、安全性及有效性，爰醫師須評估病患用藥之風險及效益，且經充分告知病患及其家屬並獲同意後使用。

根據指揮中心最新統計，至昨（7）日為止，兩種口服抗病毒藥物使用已經達到72.2萬人份，近期單日使用新高出現在10月4日，共發放10106人份口服藥物，也反應目前疫情高原期，每天確診增加趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞本月3日曾表示，目前口服藥物庫存充足，倍拉維（Paxlovid）還有15萬人份，估計可使用1個多月，且另增購40萬人份，本週陸續到貨；莫納皮拉韋（Molnupiravir）為庫存8.6萬人份，預估還可以用超過3個月。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
「新啦啦隊女神」濕身露球！寫真零修圖全裸入鏡
男不菸不酒10點就睡！健檢「整排紅字」　醫教1招：全消失了
具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　羞曝：大S生日甜密
網紅赴日旅遊！日貨換算台幣「幾乎半價」 嘆：心中不平衡
超狂作弊手法！法律系學生把整部刑事訴訟法刻在原子筆
河濱公園驚現男神瘦子！擺攤賣生煎包　親自加醬服務
周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲：她讓民進黨全台再掉5%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

幫男友當保人　一查公司帳驚呆…前女友們幫信貸1600萬

「星動時課」開課啦！　歡慶雙十來南瀛一起玩宇宙

影／想分手？女友花半天挑三色豆　男喊別挑食全倒回

沒事尻一發！22%男性「上班自慰」可提高效率　醫師揭關鍵原因

中職女神降臨！髮香第一排　義享週年慶⋯晃太「胸」迎賓畫面曝

今增76死「創78天來新高」！指揮中心：近期進入死亡高峰

1圖秒懂雨區位置！國慶日「更強冷空氣」抵台　連2天低溫探20度

「反戰爭、促和平」音樂會北車登場　用歌聲紀念七七抗戰85週年

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

女友「花半天挑出三色豆」 欠揍男友全倒回：別挑食

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

幫男友當保人　一查公司帳驚呆…前女友們幫信貸1600萬

「星動時課」開課啦！　歡慶雙十來南瀛一起玩宇宙

影／想分手？女友花半天挑三色豆　男喊別挑食全倒回

沒事尻一發！22%男性「上班自慰」可提高效率　醫師揭關鍵原因

中職女神降臨！髮香第一排　義享週年慶⋯晃太「胸」迎賓畫面曝

今增76死「創78天來新高」！指揮中心：近期進入死亡高峰

1圖秒懂雨區位置！國慶日「更強冷空氣」抵台　連2天低溫探20度

「反戰爭、促和平」音樂會北車登場　用歌聲紀念七七抗戰85週年

《大學生》女星被爆「罵朋友超雙面」　泰拳女神嚇到退出：她很紅

舅舅繞遠路藉口休息…帶兒媳去摩鐵　遭「反咬」逼寫悔過書

醫示警：鼻子聞到「5怪味」小心是感染！　臭起司味恐染念珠菌

「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

藍營議員竟出現後援會場　陳其邁競辦：要爭取未表態民眾的支持

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

幫男友當保人　一查公司帳驚呆…前女友們幫信貸1600萬

具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」

台中議員參選人市場發國旗　盧秀燕留言：飛揚的國旗令人感動

連珍羚吞3指導輸給東奧銅牌　柔道世錦賽止步16強

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

分手回南部工作！她悲嘆人生「31歲還在領3萬」

國泰世華當機！直擊好市多結帳區「排隊等1小時」

年底前「5星座」鹹魚大翻身！財富愛情雙降臨

狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」　網：好爸爸

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

機車入侵平交道「騎士跳開躲劫」　新自強號卻壞了「台鐵要求償」

高雄又發錢了！「這族群」可連領1年

男友噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果回擊讓網笑翻

好市多刷卡死當！他App入場「不能現金結帳」氣炸

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

雨彈狂轟！5縣市「豪大雨特報」

科大學弟反擊三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告

更多熱門

相關新聞

進入死亡高峰！今增76死「創78天來新高」

進入死亡高峰！今增76死「創78天來新高」

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增76例新冠死亡個案，創下78天以來的新高。指揮中心發言人莊人祥表示，近期死亡個案確實有微幅上升，進入高峰期的狀態。

基隆專責病房空床率47.1%　市府籲保持防疫好習慣

基隆專責病房空床率47.1%　市府籲保持防疫好習慣

快訊／今本土+44467！12縣市破千「分布曝光」

快訊／今本土+44467！12縣市破千「分布曝光」

快訊／連13升！今本土+44467　另增76死

快訊／連13升！今本土+44467　另增76死

公費清冠一號對象擬放寬！新增產婦等4類人

公費清冠一號對象擬放寬！新增產婦等4類人

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

台灣男人好用嗎？佳娜「冒冷汗」老實回答

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面