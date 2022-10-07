台大電機畢業「不進科技業」！網解答原因：這樣賺更多

▲有網友好奇，身邊有位從台大電機所畢業的人直接進入金融業，不曉得是為何。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台大是台灣最高學府，其中的「醫牙電資」更是許多人心目中嚮往的殿堂。不過，一名網友好奇，近期認識的台大畢業生都相當有想法，更是有人從電機系畢業後，並非從事科技業，而是直接進入金融業，讓他相當困惑。而貼文曝光後，瞬間引起討論，也有人點出其中原因，若從事「金融工程師」或「金融科技」的工作，才真的賺得多。

這名網友在PTT詢問，近期碰到的台大畢業生都很有自己的想法，甚至有位從電機所畢業的畢業生，完全沒有考慮從事科技業，而是直接前往金融業，顛覆了一般人的價值觀。

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除此以外，這名網友還說，先前曾碰過台大畢業生想考公務員，現在不曉得有沒有考上，讓他不禁好奇，會有這種選擇，是什麼原因。

而貼文曝光後，也有不少人回應，「金融業是quant（定量分析師）的話，那薪水比科技業高非常多喔」、「金融業做FinTech（金融科技）賺的才多」、「美國跑去做Hedge Fund（避險基金）的薪水屌打FAANG（美國市場上五大最受歡迎科技股名字首字母縮寫）碼農」、「美國一般新鮮人碼農是20萬左右，Hedge Fund是4、50萬。」

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