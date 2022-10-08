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快訊／今本土+44467！12縣市病例破千「分布曝光」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44,467例本土個案，各縣市病例分布方面，仍有12縣市病例破千，當中以新北市8,826例最多，接著依序是台中市5,375例，台北市4,879例，桃園市4,630例，高雄市4,520例，臺南市3,231例，彰化縣2,303例。

指揮中心表示，今日新增之44,467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,826例)，臺中市(5,375例)，臺北市(4,879例)，桃園市(4,630例)，高雄市(4,520例)，臺南市(3,231例)，彰化縣(2,303例)，屏東縣(1,223例)，新竹縣(1,180例)，苗栗縣(1,155例)，雲林縣(1,107例)，宜蘭縣(1,082例)，新竹市(960例)，基隆市(834例)，嘉義縣(765例)，南投縣(715例)，花蓮縣(651例)，嘉義市(459例)，臺東縣(295例)，澎湖縣(148例)，金門縣(109例)，連江縣(20例)。

▲▼指揮中心10/8公布確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計18,310,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,480,412例排除)，其中6,826,989例確診，分別為35,316例境外移入、6,791,619例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,465例COVID-19死亡病例，其中11,449例本土，個案居住縣市分布為新北市2,380例、臺北市1,275例、臺中市1,158例、高雄市1,066例、桃園市881例、臺南市861例、彰化縣653例、屏東縣463例、雲林縣354例、南投縣349例、苗栗縣307例、嘉義縣277例、基隆市255例、宜蘭縣245例、花蓮縣200例、嘉義市189例、新竹縣186例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣24例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心10/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心10/8說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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