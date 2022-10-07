醫稱「天選之人=身體差」　王必勝：羅一鈞沒感染看起來身體不錯

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中醫師分享研究指出，所謂的天選之人並不是因為身體超健康，反而是「比一般人還糟糕」。本身還沒染疫、屬於天選之人的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（7）日說明，該研究是指曾經感染病毒產生交叉保護力，為自然抵抗力可能機轉之一，不過研究結論並沒有指出這群人身體比較虛弱，不用把天選之人和身體虛弱的人劃上等號。

今天疫情記者會被問到該議題，指揮中心指揮官王必勝先是笑說，「周志浩署長和羅一鈞副署長都沒有得過，看起來身體不錯」，並進一步請羅一鈞作說明解釋。

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羅一鈞指出，該醫師引述來源是今年一月發表於自然通訊的英國研究，研究對象是在2020年的確診個案接觸者52人，當中一半已經感染，一半沒有感染，進行抽血比較免疫系統變化，推論先前曾感染冠狀病毒產生的免疫反應，會有交叉保護力，去保護同樣接觸確診者的人不受感染，也就是俗稱「天選之人」或者「自然抵抗力」眾多可能機轉之一。

但是可能機轉不只有一種。羅一鈞說，先前台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民受訪曾說明，其中一可能機轉為「遺傳基因多樣化」，有些人天生身體病毒受體ACE2表現比較低，就比較不容易受感染，為最常被提到的自然抵抗力來源。

另一自然抵抗力來源為「感染到病毒導致對其他病毒有抑制效果」，羅一鈞指出，因為某些地理區域、社區本來就有各式各樣傳染病較多，會有一些演化適應或者同時期感染到其他病毒，影響免疫系統產生干擾素變化，進而抑制新冠病毒或者其他新病毒感染；還有一種是感染病毒比較多，容易產生後續交叉保護力提供對付新型病毒抵抗力。不過羅也提到，這兩者支持性研究比較少。

▲沒確診過的人一直被認為是「天選之人」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

羅一鈞解釋，該英國研究確實提供一些證據，不過在研究的結論也提到，其樣本數太少，只有20幾名個案，對象以白人為主，且非Omicron流行時期，要做更大衍生推論不易。

至於所謂天選之人，可能因為各種原因產生對病毒自然、天然的抵抗力，但可能會受到後續病毒產生變化，或者先前自然抵抗力消退，還是有可能染疫。

羅一鈞認為，無法從研究直接跳到這些人身體比較虛弱，這是和先前感染病毒多寡、種類和後續產生是否足夠交叉保護力有關，如果身體免疫系統太虛弱，也產生不出交叉保護力；這份英國研究也沒有下結論指這群對象身體比較虛弱，民眾不用把天選之人和身體虛弱的人劃上等號，並沒有直接關連性。

羅一鈞也強調，各式各樣機轉導致這個人比較容易染疫，或者不容易染疫，但最重要抵抗力來源還是打疫苗可以帶來的保護效果，另曾經染疫的人也有保護效果，相關證據較為明確。如果屬於還沒有感染的人，還是建議把疫苗打好打滿，維持自己的抵抗力。

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