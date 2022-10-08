快訊／連13升！今本土+44467　另增76死

記者洪巧藍／台北報導

疫情持續高原期！中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44467例本土個案，和上週六同日相較增加，單日本土病例已經連13天比上週要高；另增67例境外移入，確診個案中新增76例死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,826例)，臺中市(5,375例)，臺北市(4,879例)，桃園市(4,630例)，高雄市(4,520例)，臺南市(3,231例)，彰化縣(2,303例)，屏東縣(1,223例)，新竹縣(1,180例)，苗栗縣(1,155例)，雲林縣(1,107例)，宜蘭縣(1,082例)，新竹市(960例)，基隆市(834例)，嘉義縣(765例)，南投縣(715例)，花蓮縣(651例)，嘉義市(459例)，臺東縣(295例)，澎湖縣(148例)，金門縣(109例)，連江縣(20例)。

莊人祥說明，新增病例較昨天少6243例，少約12.3%，但較上週六多1427例，增加約3.3%。另外，今日增185例本土中重症個案，今年至今中重症共29,321人，其中10,611人死亡。莊人祥進一步指出，今日無特殊死亡及重症個案，而截至今日為止，兒童重症共239例，包括腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C 154例，共病4例，其中35例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布10/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(3例)，美國及德國(各2例)，泰國及韓國(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月7日至10月7日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心10/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！