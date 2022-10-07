基隆+818！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲外出「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（7日）公布國內本土病例，新增5萬0710例，其中基隆新增818例，市長林右昌提醒民眾，完整接種增加保護力，在雙十連假期間，進出人多場所或搭乘大眾運輸，主動配合相關防疫規範，外出戴好口罩、勤洗手，預防COVID-19也預防流感。

衛生局提醒，除了今天，明天週六上下午在基隆港務分公司一樓，仍開設次世代雙價莫德納大型接種站，籲請符合接種資格的民眾到場施打，隨到隨打；確診染疫未滿三個月者，暫緩接種。本市疫苗合約醫療院所資訊，請詳參「基隆市衛生局」網站。

有關基隆市疫情部分，本市今日818名確診人數中，包括外縣市通報99例，佔12.10%；其中女性458人、男性360人；若以年齡別區分，45-54歲有134人最多，占16.38%，其次35-44歲有133人，占16.26%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有73人、6歲以下有29人。



林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治72人、空床64床，空床率47.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症5名；部立基隆醫院，中症1名、輕症15名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬4553人，利用快速通道的有4萬8112人，有10萬5842人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬3148人，條件不符合則有2萬2694人。

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