北市「三腳督」拉不開　黃珊珊：辯論讓大家看到誰適任

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日拜訪艋舺青山宮。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉曝光台北市長選舉最新民調，3位候選人戰況膠著，國民黨蔣萬安29.6％、無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％。對此，黃珊珊8日受訪被問到要如何突圍，她說，就是接下來的辯論，還有公共議題的討論過程，「我相信在過程中大家也可以看到誰比較適任」。

黃珊珊表示，《美麗島電子報》的民調現在已經不是1、2、3名，幾乎都在1%誤差範圍，所以每個民調有很大的差異，ETtoday可能是網路主動式的民調，所以差異性會比較大，美麗島是比較長期追蹤的，都值得參考。

至於怎麼樣突圍？黃珊珊說，就是接下來的辯論，還有公共議題的討論過程，「我相信在過程中大家也可以看到誰比較適任」。

黃珊珊說，市政議題自己當然比對手嫻熟很多，有市議員經驗跟副市長任內；她強調，還是回到公共議題辯論、提出城市願景，打算要怎麼做？而不是打高空、大撒幣，這部分可以從辯論讓大家看清楚，現在不是誰優勢不優勢，而是誰只想當市長但不會當市長。

另外，近日預計再推出一本新書，黃珊珊說，這本書我已經寫好很久，是當副市長任內所做的事情，只是把它做詳實的記錄，主要是要呈現2年多處理的一些比較特殊的事件，凸顯她處理事情的態度，以及怎麼樣去引領台北市8萬公務員，大家一起往一致的方向走。

黃珊珊說，尤其防疫期間，有功勞的不會是我跟市長而已，而是全體8萬公務同仁大家一起努力，「怎麼樣讓他們的努力被世界看見也是我的目標」。

黃珊珊說，之前那本書是當副市長前的人生故事，兩本是不一樣的書，沒有特別的選戰布局，只是把故事詳實的記載，「希望讓更多人知道我在副市長任內做了哪些事情，也可以看出我是不是適任、無縫接軌立刻上手的市長」。