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最新民調：柯志恩落後近40個百分點　部分藍營支持者轉投陳其邁

▲▼年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

▲高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，根據中華亞太菁英交流協會最新民調顯示，高雄市長陳其邁支持度為51%，柯志恩為13.4%，兩人差距近40個百分點。而在看好度部分，陳其邁更是以63.3%遠超柯志恩的3.9%。且在藍營支持者中僅有68.8%支持柯志恩，顯示藍營轉而支持陳其邁的大有人在，但也有多達49.3%民眾尚未決定支持誰。

根據民調顯示，陳其邁在各年齡層的支持度，分布平均都超過5成。而柯志恩在各年齡層對的支持度都偏低，都未突破2成的支持，在20-29歲只獲得4.4%的支持，中華亞太菁英交流協會指出，這樣的數據顯示年輕族群對柯志恩並不買單。

分析政黨傾向，在民進黨有95.8%支持陳其邁，國民黨則有68.8%支持柯志恩，顯示藍營轉而支持陳其邁的大有人在。中華亞太菁英交流協會表示，雖然中間選民有41.9%支持陳其邁，僅有7.9%支持柯志恩，但尚未決定的支持者卻也高達49.3%。對於這場高雄市長選舉，如何進一步爭取「未表態者」將會是關鍵。

亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，協會目前已經進行過兩次高雄市長民調，從兩次民調的趨勢發展可以看出，柯志恩的選情始終沒有太大起色，顯示其以「看衰高雄」、「藍綠對決」的情緒性選戰方式，不但未獲得年輕族群的認同，中間選民同樣也不買單，此是造成「未表態者」大增的主因之一。

王智盛指出，反觀現任高雄市長陳其邁，以「兩年拚四年」的政績成果，包括：台積電高雄設廠、新建14座運動中心、輕軌復工成圓、捷運四箭齊發等，確實讓眾多高雄市民「有感」。但距離投票日還有50天，藍綠候選人如何擄獲上述的「未表態者」支持、爭取中間選民青睞，應是雙方陣營持續努力的目標。

本次民調訪問係於2022年10月4日至10月5日進行訪問。此次成功訪問1,081位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行統計加權處理。
 

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柯志恩陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

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