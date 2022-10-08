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藍綠爭搶環南市場支持　黃珊珊：選舉何苦為難攤商

▲▼無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日拜訪艋舺青山宮。（圖／記者宋良義攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日拜訪艋舺青山宮。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日上午赴艋舺青山宮參香，加上昨天走訪西寧市場，連著2天都安排行程到萬華區。針對環南市場自治會長林勝東表示，若陳時中能創造萬華的經濟奇蹟，也會轉而支持。對此，黃珊珊表示，創造經濟奇蹟誰都會支持，不要再去為難攤商了，他們只是想好好做生意，「選舉何苦為難別人？」

黃珊珊上午赴青山宮參香，受訪時表示，萬華人已經靠著自己的力量，已經不痛了，已經很好了，但是過去的痛我們都已經說過了，也不希望說現在把萬華再當成消費的地方，我們希望他成為一個重生的概念，現在我們已經走出去了，請大家把萬華當成瑰寶，常到這裡來，讓這邊的消費經濟繁榮，就是對萬華最好的補償。

媒體追問，一直來萬華，是否與蔣萬安在此區的支持度也相當高有關？黃珊珊說，民調就是做參考，「但我不是常常來走，我是平常就會來走，所以2年多了，我應該走得比別人多得多，不需要特別為了這件事情做處理」。

黃珊珊表示，她跟青山王有約定，正式參選後還是要來跟王爺報告，之前是以副市長身分，這是第一次以參選人身分來，所以特別來跟王爺報告參選的想法，也希望除了保佑地方疫病消散外，重要的還是萬華的經濟繁榮，希望大家都能在這裡風調雨順，這件事情非常重要，對於萬華受創的地方來說，青山王是地方很重要的一個信仰中心，希望能好好保佑地方。

至於環南市場自治會長林勝東說，若陳時中能創造經濟奇蹟的話，也會支持他，是否這位一路力挺的大樁腳態度有鬆動？黃珊珊說，每個人都是一樣，創造經濟奇蹟誰都會支持，「不要再去為難攤商，我覺得大家應該只想好好做生意，每個候選人都要去叫他表態，我覺得這事情是，選舉何苦為難別人」。

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