周玉蔻復出！　蔣萬安：民進黨、陳時中要說是否支持她

▲蔣萬安上午參加市議員闕枚莎競選總部成立大會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

媒體人周玉蔻神隱多日，7日在臉書復出，再度追打國民黨台北市長參選人蔣萬安的家族身世，再質疑高虹安、侯友宜的學歷問題。對此，蔣萬安今（8）日回應，周玉蔻要對自己的言論負責，民進黨也要對外說明，他們對於周玉蔻的抹黑、抹紅是否認同？是否支持這樣低劣的選風作為。

蔣萬安上午參加市議員闕枚莎競選總部成立大會。會前受訪時，媒體問到，周玉蔻沉寂9天之後開始恢復發文。蔣萬安說，周玉蔻要對自己的言論負責，民進黨也要對外說明，他們對於周玉蔻的抹黑、抹紅是否認同？是否支持這樣低劣的選風作為。

媒體追問，環南市場自治會長林勝東日前被問到，是否接受民進黨台北市長候選人陳時中道歉，他回應「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中說「有痛的人要跟我講」；館長陳之漢則說，自己真的有說了，結果事後得到的回應，卻像是被性侵一樣。

蔣萬安說，民進黨利用側翼、網軍鋪天蓋地攻擊，已經造成網路上面的寒蟬效應，民進黨選舉就是府、院、黨、網、媒，暗黑的一條龍方式，這次變本加厲透過網軍、側翼、特定媒體人來攻擊，這樣民眾無法接受，呼籲用手中的選票，唾棄這樣惡質的選舉模式。

