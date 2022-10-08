北市「三腳督」民調激戰！　吳子嘉：像麻花一樣捲在一起

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

年底九合一大選進入倒數階段，首都台北市長之戰備受關注。根據《美麗島電子報》台北市長民調，國民黨參選人蔣萬安支持度為29.6％，無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％，三人支持度皆在誤差範圍內。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，三人已經跟麻花一樣，糾纏在一起，沒有第一名、第二名的問題。

吳子嘉昨（7）日在政論節目關鍵時刻中分析，蔣萬安民調從9月的32.7％到10月的29.6％，降3個百分點左右；黃珊珊民調差距大約上升4個百分點；陳時中則上升約1個百分點。三人嚴格來說，都在正負誤差值6%以內，選情如同「麻花」一樣，三人糾纏在一起。

吳子嘉說，這次民調增加一些中性政策題，例如「誰比較有規劃政策的經驗和能力」、「誰比較能夠拋開意識型態對抗、不會去牽扯派系政治和財團利益」等，讓選民可以理性表態。結果顯示，蔣萬安、黃珊珊兩人的票，是「互通狀況」，重疊性很高、性質雷同。因此，如果陳時中民調排第三，他並不會被棄保，因為他是民進黨基本盤、鐵板，不可能棄給蔣萬安。



民調也問了棄保題，「若黃珊珊、蔣萬安可能當選」，將有42.7%選擇支持黃珊珊，32.9%支持蔣萬安；「若陳時中、蔣萬安可能當選」，48.2%支持蔣萬安，34.5%支持陳時中；「若黃珊珊、陳時中可能當選」，黃珊珊支持度就高達53.6%，陳時中為28%。名嘴李正皓分析，在棄保情況中，陳時中從沒有被保過，民眾選擇保「相對不討厭的人」，因為陳時中仇恨值太高。

吳子嘉則說，目前看來沒有第一名、第二名的問題，到最後一個禮拜，因棄保效應會逐漸拉開，且絕不會棄保乾淨，可能會動個5%，「這就非常可怕」。