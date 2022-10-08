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偷拍女友國中女兒洗澡　販毒還暴力討債「沒錢就殺你」惡男下場曝

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲越南籍范姓男子在台灣販毒、暴力討債，偷拍女友的國中女兒洗澡，種種惡劣行徑遭法院判刑10年10月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

一名越南籍范姓男子，來台工作卻作惡多端，不但偷賣毒品給其他移工賺外快，還2度偷拍女友僅國中的女兒洗澡，還涉嫌暴力討債，找來同鄉將欠債的泰籍男子強押上車，載到山區徒手狂毆、以刀猛砍，多名遭受范男毒手的被害人報警提告。南投地院審後，依販賣毒品罪重判10年1月；兩個違反少年意願拍攝猥褻行為電子訊號罪，各處7年1月；又犯傷害罪判處7月。總共應執行10年10月有期徒刑。

判決指出，范姓男子從越南來台灣南投某食品工廠工作，但為增加收入竟開始販毒，提供安非他命等毒品給其他移工；2020年時5月與7月間，范男還2次偷拍了同鄉女友就讀國中的女兒洗澡影片，存在手機裡供自己欣賞。

惡行不僅如此，范男也找來4名同鄉男子，將一名積欠6千多元的泰籍移工，上銬並強壓上車載往台中山區，或以徒手或以棍棒狂打，甚至以刀刺傷對方小腿，恐嚇「如果明天拿不到錢就殺了你」。

女友與其被偷拍的女兒、被打泰籍男子事後報警告發，警方並進一步追查出范男所涉多起案件，他向警方狡辯他不認識也沒賣毒給舉發證人，也不知道女友的女兒還未成年，因為她外觀體型壯碩、難以辨別，且只有偷拍一次；擄人暴力討債也有多名人證與物證，范男所有說詞都被一一打臉。

南投地院檢視所有證據，認為范男罪性重大、逐一將他定罪，依販賣第二級毒品罪、處有期徒刑10年1月；兩個違反本人意願之方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，分別判處7年1月；傷害罪則判處有期徒刑7月。應執行有期徒刑10年10月，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

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