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越南移工酒駕慣犯！無照醉駕肇事還逃逸　19歲女外送員幫追捕跌傷

▲▼移工酒駕肇事逃逸。（圖／記者林悅翻攝）

▲移工酒駕肇事逃逸後遭警民聯手追捕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／綜合報導

2名越南籍逃逸男移工，昨(5日)酒後無照騎乘借來的機車，撞上另一輛機車後棄車逃逸，最後警民合力壓制二名逃逸者，案依肇事逃逸、公共危險，以及公共危險通緝等罪，分別移送地檢署及移民署台南專勤隊。

台南市北區成功路與西和路口，昨天晚間6點多發生一起機車擦撞事故，遭撞的張姓男子四肢多處擦挫傷，而另一方雙載的移工起身後隨即離開分頭逃竄，路過的2名外送員見其肇事逃逸便上前攔人。

▲▼移工酒駕肇事逃逸。（圖／記者林悅翻攝）

▲2名越南籍移工被捕，其中1人還有酒駕公共危險通緝身分。（圖／記者林悅翻攝）

警方獲報後到場圍捕，在附近搜尋後逮獲1名移工，另1名移工也在外送員與員警合力後制伏。其中1名19歲女外送員在過程中跌倒擦傷。

警方指出，2人分別是41歲及32歲的越南籍逃逸失聯移工，其中1人還因酒駕公共危險遭通緝，2人飲酒後無照騎乘借來的機車，撞到人後心虛逃跑，經呼氣酒測超過法定標準值，二人訊後依肇事逃逸、公共危險以及公共危險通緝等罪，移送地檢署及移民署台南專勤隊。

警方呼籲，在台工作的移工仍應遵守本國的法律，雇主應隨時了解並注意外籍移工生活狀況，宣導及約束應遵守的法律，如發現外籍移工疑有逃逸、失聯樣態，應主動反應，違者將依法進行調查，追究雇主責任。

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