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陳時中「親筆手寫貼圖」上線！　「16金句」歡慶YT頻道訂閱破萬

▲▼陳時中推出金句LINE貼圖。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中推出金句LINE貼圖。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

實習記者李密／台北報導

為歡慶YouTube頻道訂閱破萬，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊8日推出「陳時中把事做好-手寫字」金句LINE貼圖，由陳時中親筆寫下16金句，像是網路上非常熱門的「責任來，我就扛」、「我來跟大家報告」、「進廚房就不要怕熱」，提供有興趣的粉絲付費購買。

▲▼陳時中推出金句LINE貼圖。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲「陳時中把事做好-手寫字」金句LINE貼圖。（圖／陳時中團隊提供）

陳時中表示，大家都說他金句很多，但其實都沒有特別準備，只是回答問題的時候，有時靈光一現就出來了。團隊建議寫一些句子來做成貼圖，陳時中也搞笑自嘲，「我字跡這樣子怎麼會有人想用？」

團隊也提供許多網路上的熱門金句，例如「哈囉」是陳時中臉書影片的第一句話，很多人很喜歡，還特地截圖下來；另外像是「這個會中」，陳時中說這句其實不是他講的，而是志工在造勢大會裡面寫的，取「陳時中」名字裡的「中」，他自己也很喜歡這句話。

或者「我來跟大家報告」是過去擔任指揮官，在防疫記者會開場時很常講的話；「進廚房就不要怕熱」則是上次跟小小廚錄製節目時，不太了解廚房的情況，想推開烤盤結果被燙到，也剛好想到選舉的種種情況，進了廚房就要習慣溫度，「要在這裡安身立命。」

陳時中說，現在「像小學生的字」LINE貼圖已上架，歡迎大家一起下載。

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