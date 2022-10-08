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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九轟陳時中：防疫不能看　「若選上把台北市民當什麼」

▲▼前總統馬英九9/27一大早與國民黨台北市長候選人蔣萬安合體，在文山區興隆公園掃街拜票，並與黨籍市議員參選人一同共進早餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬英九協助輔選拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

前總統馬英九指出，陳時中擔任指揮官時防疫成績不能看，竟還給自己85分，如果陳時中當選，「把台北市民當什麼？」陳時中競選總幹事吳思瑤則回應，馬英九帶著選舉和政治利害立場來評論防疫，實在有失公正。

根據《聯合報》報導，馬英九昨（7）日表示，陳時中的防疫成績實在不能看，彭博社針對53個國家給出評價，台灣排在第51名，陳時中竟還給自己85分。

馬英九也說，過去訴求黨政軍退出媒體，但現在民進黨執政，不但進入媒體還想進入學校，實在讓他非常憂心，如果陳時中當選，「把台北市民當什麼？」

吳思瑤則回應，不清楚馬英九是在說哪個評比，但台灣的疫苗覆蓋率、超額死亡率等，在國際公共權威的評價都是「前段班的前段班」，藍白陣營卻為了選舉不斷自滅威風，馬英九也沒有提過防疫建議，在選舉和政治利害立場下評論台灣防疫實在不公正。

▲民進黨台北市長候選人陳時中北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中到北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌近期被指疑似涉及干預國家通訊傳播委員會（NCC）審核鏡電視申照過程。被外界認為，黨政軍退出媒體本來是民進黨當年大聲疾呼的主張，結果執政後卻大力掌控媒體，馬英九當時就對此回應，民進黨一向是雙標黨，別人不做他自己做，「我一點也不意外」。

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