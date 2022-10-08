晚安小雞又初四！夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

記者葉國吏／綜合報導

直播主晚安小雞又惹出爭議，日前他到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險，結果拍到街友持刀追殺，驚險過程全被直播錄下。但由於晚安小雞在事發過程中還工商，真實性被網友質疑，事後晚安小雞也有發文反問「有誰願意在命案現場當臨演的。」

▲晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞，下同）



9月17日晚安小雞在黃金帝國探險，影片中開始小雞就強調，該大樓就曾經發生過命案，還四處拍攝該地的破損、殘破景象。不過就在走廊深處，拍到有人站在那邊，小雞跟來賓嚇到大喊「大哥，我們來拍影片而已，歹勢。」、「我給你300好不好。」但對方都沒有回應，併消失在走廊盡頭。

約莫過了三分鐘，該名陌生人又出現，而且手持菜刀朝他們狂奔，小雞跟來賓也因此嚇到大叫逃跑，最後2人躲在其中一間房間反鎖。不過小雞在逃命期間，還搞笑的工商防蚊液，這舉動也引起網友質疑，這一切都是安排好的。

對此晚安小雞事後也在臉書發文強調「我知道今天很多人擔心小雞，也不理解為何我還繼續工商，因為難得阿倫塞來，又遇到險境不能出去，只能趁簡短3-5分鐘快速工商」、「今天真的就拍到流浪漢，而且具有攻擊性，這種事也是第一次發生，我當下也非常害怕並手足無措，而且也不知道該怎麼跑，我很緊張…隨機就跑到我不知道的房間。」

小雞表示「害怕的原因是因為我帶體驗者，我怕我無法及時保護他！但我沒想到有人懷疑我在演戲？」強調「小雞並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的...一個小時1000給你你願意做嗎..」