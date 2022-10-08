　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

晚安小雞又初四！夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

記者葉國吏／綜合報導　

直播主晚安小雞又惹出爭議，日前他到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險，結果拍到街友持刀追殺，驚險過程全被直播錄下。但由於晚安小雞在事發過程中還工商，真實性被網友質疑，事後晚安小雞也有發文反問「有誰願意在命案現場當臨演的。」

▲▼晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

▲晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞，下同）

9月17日晚安小雞在黃金帝國探險，影片中開始小雞就強調，該大樓就曾經發生過命案，還四處拍攝該地的破損、殘破景象。不過就在走廊深處，拍到有人站在那邊，小雞跟來賓嚇到大喊「大哥，我們來拍影片而已，歹勢。」、「我給你300好不好。」但對方都沒有回應，併消失在走廊盡頭。

▲▼晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

約莫過了三分鐘，該名陌生人又出現，而且手持菜刀朝他們狂奔，小雞跟來賓也因此嚇到大叫逃跑，最後2人躲在其中一間房間反鎖。不過小雞在逃命期間，還搞笑的工商防蚊液，這舉動也引起網友質疑，這一切都是安排好的。

▲▼晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

對此晚安小雞事後也在臉書發文強調「我知道今天很多人擔心小雞，也不理解為何我還繼續工商，因為難得阿倫塞來，又遇到險境不能出去，只能趁簡短3-5分鐘快速工商」、「今天真的就拍到流浪漢，而且具有攻擊性，這種事也是第一次發生，我當下也非常害怕並手足無措，而且也不知道該怎麼跑，我很緊張…隨機就跑到我不知道的房間。」

▲▼晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

小雞表示「害怕的原因是因為我帶體驗者，我怕我無法及時保護他！但我沒想到有人懷疑我在演戲？」強調「小雞並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的...一個小時1000給你你願意做嗎..」

 

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
中職打到凌晨0:50史上最晚！　悍將范國宸再見安氣走統一
直播主夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑
快訊／美將「31家中企」列入未經核實清單　對美商出口設限
超大豪雨灌宜蘭！破千雨量紫爆「6縣市警報」　下週可能有秋颱
憂Fed擴大升息　美股重挫630點、台積電ADR跌破70元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

晚安小雞又初四！夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

悲情男車子拋錨打電話求救　舅舅竟把他女友「載去摩鐵開房間」

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消出動21車53人搶救

快訊／國道1號南下169K火燒車　近豐原交流道車多回堵

北市首宗賄選案　議員參選人怒：陳時中、蔣萬安、黃珊珊都有！

宿舍違規養甲蟲勸不聽遭退宿　北市警官告警署求償：甲蟲不算寵物

《原子少年》小孩遭控性侵　未成年少女網紅現身警局　報案畫面曝

向冷氣行調貨「型號不符」被退　不歸還冷氣又撂2人痛毆他

猛雨狂炸！宜蘭聖母護專成汪洋　學生寸步難行...堆椅子當橋渡水

快訊／台灣大道工人墜落地下4樓　無生命跡象送醫搶命中

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

晚安小雞又初四！夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

悲情男車子拋錨打電話求救　舅舅竟把他女友「載去摩鐵開房間」

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消出動21車53人搶救

快訊／國道1號南下169K火燒車　近豐原交流道車多回堵

北市首宗賄選案　議員參選人怒：陳時中、蔣萬安、黃珊珊都有！

宿舍違規養甲蟲勸不聽遭退宿　北市警官告警署求償：甲蟲不算寵物

《原子少年》小孩遭控性侵　未成年少女網紅現身警局　報案畫面曝

向冷氣行調貨「型號不符」被退　不歸還冷氣又撂2人痛毆他

猛雨狂炸！宜蘭聖母護專成汪洋　學生寸步難行...堆椅子當橋渡水

快訊／台灣大道工人墜落地下4樓　無生命跡象送醫搶命中

楊丞琳家中「偷拍李榮浩27秒片」！結婚3年吐槽尪：看看自己有多吵

國旗正妹超有誠意！　國慶首發「D級核彈」

調皮兒卡嬰兒床　這個媽媽拍攝者不救 狂笑攝影

田馥甄隨心順應人生課題　「要先懂得善待自己，別人才會善待你」

保護長江1／10年禁漁令！拆網箱、禁捕撈　挽救「魚類基因寶庫」

就業金卡將破6千張　全球排名前五百大大學畢業生都可申請來台工作

狗狗頭卡塑膠管掙扎　僧侶鋼鋸狂切即刻救援

拿鐵33元喝！超商通路「雙十咖啡優惠」懶人包　英式紅茶也買1送1

國慶連假「大眾運輸優惠」一覽！客運車票85折、玩花東租車省2百

晚安小雞又初四！夜探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

北市首宗賄選案　議員參選人移送

即／國道1號南下169K火燒車　車流回堵

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

《原子》小孩爆性侵　女現身警局

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

新北三重傳槍響！　49歲男「手臂中彈」送醫

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

快訊／台中東區工人墜樓！送醫搶救中

更多熱門

相關新聞

網紅鬼月夜探金門最凶醫院　躺冰櫃出不來

網紅鬼月夜探金門最凶醫院　躺冰櫃出不來

直播主「晚安小雞」專門拍攝靈異探險影片，2020年前往大同區某廢棄醫院探險，意外發現了一具上吊屍體引發譁然，打開知名度。日前他不畏正值農曆7月，深夜前往金門著名鬧鬼醫院「花崗石醫院」，沒想到遇上超頻繁靈動，讓他也忍不住在標題打下「全程高能！膽小勿看！」的警告。

靈異直播主爆「居隔還無罩出門探險」！本人親回應

靈異直播主爆「居隔還無罩出門探險」！本人親回應

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

關鍵字：

晚安小雞

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

即／全球最大加密貨幣交易所「幣安」被駭！32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

快訊／《原子少年》小孩將暫停演藝事業

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

正妹摔角手離世！享年30歲

男友噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

北市首宗賄選案　議員參選人移送

機車入侵平交道「騎士跳開躲劫」　新自強號卻壞了「台鐵要求償」

壯男半夜常驚醒！醫誤診焦慮症...拖1年查出是癌

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面