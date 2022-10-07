弟弟不滿被趕出門　開山刀砍哥女友！她留疤拒和解：一輩子的痛

▲張女被葉男持開山刀砍傷鎖骨，留下疤痕，在她心中也有巨大創傷、不願和解，堅持要葉男受法律制裁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

葉姓男子與哥哥、哥哥女友張女同住在高雄，他不滿哥哥和張女多次要他搬出去，竟失控持開山刀追砍2人，哥哥被砍中2刀、張女鎖骨被砍1刀，幸好皆無傷及要害。哥哥事後決定原諒撤回告訴，而張女方面雖葉男積極想與之和解，但她表示「在我身上留下的疤，是一輩子的痛」，堅持提告，高雄高分院依殺人未遂判葉男1年4個月徒刑，仍可上訴。

根據判決，開聯結車維生的葉姓男子，與哥哥、哥哥的女友張女同住，2021年10月16日中午，哥哥與張女再度要求葉男搬走，雙方爆發口角，葉男竟抄起沙發上的開山刀，先朝張女揮了1刀、以刀背砍中她右鎖骨，再朝哥哥揮砍2刀，2人受傷後躲進房內上鎖，並報警求救。

幸好2人所受的傷並不嚴重，治療後無生命危險，他們表示要告上法院，後來葉與哥哥達成調解、願意給他改過自新的機會，但張女則因心中已留下陰影、不願諒解，堅持提告，一審依殺人未遂罪，判處葉男1年4個月，沒收傷人的開山刀。

葉男針對量刑部分提出上訴，他表示他因一時失去理智、用刀背砍傷張女，只有淺層傷口、也已痊癒，而他也坦承犯行，非常想要與張女和解，他指出他沒有前科、也有固定工作，身上還有疾病，請求法院輕判並給予緩刑機會。

但張女寫下書信向法官訴說，若是葉男有心和解、在檢察官偵查時就可以行動，無須等一審判決出爐，無非是在跟司法賭會判多久，根本沒悔意。她也表示，葉男在她身上留下的刀疤「是我一輩子的痛」，冷靜思考後仍不願與他調解。

高雄高分院審後認為，葉男手持開山刀朝張女揮砍，傷勢雖不嚴重、但受傷的鎖骨鄰近頭部，當下張女的心理創傷難以想像，考量後駁回葉男減刑之訴，維持原判，全案仍可上訴。