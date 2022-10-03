哈利梅根想搬家了！被爆私下在找房　逾7億「私人莊園」超狂設施曝

▲哈利王子與妻子梅根傳出準備要搬新家了。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國威廉王子和凱特9月剛從倫敦肯辛頓宮搬到溫莎的阿德萊德別邸（Adelaide Cottage），如今，哈利王子和梅根也傳出要搬家了。外媒報導，哈利夫婦正在加州聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）的一處海岸私人豪宅社區，尋覓更隱蔽、私密性更高的新住處，而當地房價可能超過2250萬美元（約新台幣7.1億元）。

▲哈利王子和梅根育有一對兒女，女兒莉莉貝是在美國出生。圖為哈利、梅根與長子亞契。（圖／路透）

美國當地媒體「Santa Barbara News-Press」消息指出，哈利和梅根正在距離住家約16公里遠的一處高檔豪宅社區「希望牧場」（Hope Ranch）物色房產，以便帶著2個孩子一起搬到更具隱私、安全性的新家。而英國《每日郵報》更指出，兩人很可能已經在當地完成購屋，但消息尚未獲得證實。

▲哈利王子夫婦傳出計畫搬新家，地點選在距離蒙特西托住處約16公里外的加州私人豪宅社區「希望牧場」（Hope Ranch）。（圖／翻攝自房地產網站Compass.com）

報導指出，哈利一家目前住在2020年6月買下的聖塔芭芭拉郡蒙特西托（Montecito）房產，價值約1400萬美元（約新台幣4.4億元），擁有9間臥室、19間衛浴，占地7.4英畝，不僅有太平洋美景，還配有私人劇院、健身房、SPA、酒窖、游泳池和獨立的客房，梅根的母親從洛杉磯來訪時就住在客房中。

據悉，而哈利夫婦物色中的「希望牧場」占地1800 英畝的莊園只有773間房產，座落在聖伊內斯山脈和太平洋海岸線之間依山傍海，擁有居民專屬的靜謐海灘、野餐營地、網球場、馬術和高爾夫俱樂部，以及長達27英里的騎馬林道。由於夫妻倆在蒙特西托的家5月曾2度被闖入，隱蔽性高的「希望牧場」會是哈利一家更好的選擇。

▲「希望牧場」的豪宅別墅起價為150萬美元，最高價則超過2250萬美元。（圖／翻攝自房地產網站Compass.com）

據Realtor.com數據，截至2022年8月，希望牧場房價中位數為600萬美元（約新台幣1.9億元）。而在房地產網站Compass.com上目前希望牧場待售物件中，最高價達到2250萬美元（約新台幣7.1億元）。

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