雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

記者白珈陽／台中報導

愛情使人盲目！雲林縣一名23歲馬姓女大生，在交友軟體認識一名叫「明」的男網友，帥氣的大頭貼加上甜言蜜語攻勢，讓馬女傾心不已。為了見「明」一面，馬女專程搭車到台中，並依對方要求陸續到超商購買共3萬元點數，結果卻被對方恐嚇「殺妳全家」，被嚇得在超商內低聲哭泣，所幸員警即使趕到，向馬女說明這一切都是詐騙集團設下的騙局。

▲馬女遭男網友恐嚇，嚇得在超商趴桌大哭。（圖／記者白珈陽翻攝）

「啊～怎麼辦？」，女學生在超商內不斷哭泣，「他還說要殺我全家！」男員警：「他是不是跟妳說他不能出來，經理說要付保證金才能出來？」女學生崩潰趴桌：「對，你怎麼知道？」男員警：「因為這就是典型的詐騙！」

台中市第二警分局調查，馬姓女大生住在雲林，上月初在交友軟體認識了「明」，男網友的大頭貼是一張帥氣的鄰家大男孩，平常以甜言蜜語、噓寒問暖攻勢打動馬女，讓她以為遇到真命天子，雙方約定於本月2日在台中吃飯約會。

▲男網友的大頭貼是一張帥氣的鄰家大男孩。（圖／記者白珈陽翻攝）

沒想到，馬女滿懷期待到了台中後，男網友向她表示，他在賭場上班，但公司經理要求先支付保證金，才能放人見面。為愛沖昏頭的馬女不疑有他，直奔多家超商陸續購買3萬元點數，並將序號交給男網友。

▲男網友向馬女稱要繳交3萬元才能見面。（圖／記者白珈陽翻攝）

未料，馬女依男網友指示卻始終無法見面，開始起了疑心，這時竟遭對方恐嚇「殺妳全家」，馬女當場嚇到落淚。超商店員見馬女不斷講電話，且疑似委屈到哭出來，驚覺有異，馬上打電話報警。

轄區警員王維祥、蘇芊伃火速到場，聽完馬女哭訴後，向她說明這是常見的假交友真詐騙手法，不斷安慰馬女，也提醒她切勿再與對方聯繫。

台中市第二警分局長陳家銘表示，謹記網路交友不要輕易相信文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了你寶貴的時間，沒有見面之前，勿相信任何承諾。若有接到不認識或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。