國慶首波車潮今湧現！國道防3地雷路段　「國5恐塞到午夜」

記者李姿慧／台北報導

國慶3天連假明天(10/8)開跑，今出現首波南下車潮，國5上午、下午和晚間各有一波車流，晚間最塞，恐要午夜才紓解；西部國道車潮下午4時後湧現，今國道有3大地雷路段，不過明天連假首日將是最塞的一天，國道嚴防6易塞大魔王路段。

▲國慶連假首波車潮今湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

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國慶首波返鄉出遊車潮今(10/7)湧現，國道將有3大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、國3南下土城-關西，以及國5南下南港系統-頭城。

根據高速公路即時路況顯示，國1南下東湖到圓山、三重到五股轉接道、湖口服務區到竹北等路段已出現壅塞；國5南下石碇到坪林南下車多。

高公局交管組科長蔡明哲則表示，國5南下車潮分成三波，第一波為上午10點過後，下午2點過後也會有一波，第三波則是晚上8點過後，這波交通量比較大，大多為往花東旅遊的長途旅次，晚間國5南下時速會低於40公里，預計午夜解除。西部國道南下車潮則是下午4時後出現，夾雜下班車潮，預估要到晚間8時或9時後紓解。

蔡明哲分析，這次國慶假期交通量最多且最塞的將在明天週六，車流量約115百萬車公里，為平常1.3倍；國5南下車潮在清晨5時就會出現，上午以往花東長途旅次為主，下午過後還會再有一波，主要是往宜蘭短途車流，預計下午5時後紓解。

明天西部國道南下車潮將自上午7時後湧現，新竹、桃園、彰化以及靠近南投風景區等國道路段將呈現瓶頸壅塞，預計下午3點後紓解。

根據高公局預測，明天連假首日國道將有6大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、國1南下彰化系統-埔鹽系統、國1北上圓山-大華系統，以及國3南下土城-關西、快官-霧峰，和國5南下南港系統-頭城。

蔡明哲強調，明天交通量是最大、最塞一天，建議明天出發前先查路況，若西部車流不想塞國道，可走台61線西濱快，若是要走國道，建議南下可以趁中午後或下午出發。