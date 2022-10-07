蘇貞昌批馬英九「對台灣沒感情」　馬辦轟：不顧台灣人死活的行政院長

▲蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九昨日呼籲不要用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的稱呼。行政院長蘇貞昌今天受訪反嗆，不要自己對台灣沒感情還要批評別人，很荒唐。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑怒轟，不顧台灣人死活的行政院長，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。

馬英九在臉書提出對今年的國慶大典的兩個呼籲，包含呼籲總統蔡英文釐清我國與大陸是互不承認主權，互不否認治權的關係，絕非兩個國家；還有總統府看板不要再以台灣國慶日作為國慶的英文名稱。蘇貞昌今日出席立法院備詢前接受媒體聯訪時表示，一輩子吃台灣米、喝台灣水，做高官、領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，也真是讓人刮目相看，讓人覺得很荒唐。

蕭旭岑回應，蘇貞昌向來是「騙完神明騙人民」，一個連對神明都敢欺騙的人，一個開放萊豬毒害台灣人，疫苗採購不足、「3+11」的決策錯誤，不顧台灣人死活的行政院長，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。

蕭旭岑表示，蘇貞昌先是被立委江啟臣踢爆，都不開治安會報，罔顧台灣人生命安全，再恐嚇說真話的藝人，打壓言論自由，最近更被爆料介入鏡電視頻道案，居然赤裸裸地護航自己說「不用查」，這樣的人，還有臉說愛台灣嗎？

蕭旭岑說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。

蕭旭岑直指，蘇貞昌每個月爽領納稅人的高薪，心中沒有中華民國，更沒有台灣人的死活，一旦被質疑，就用行政權護航自己，打壓其他人言論自由，或扣人紅帽子，這樣欺騙神明的政客，還有人相信他的話嗎？

