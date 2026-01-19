被爆放任廠商無照執刀！中榮3醫「停止手術業務」　本人發聲

▲再爆放任「無照廠商」執刀，台中榮總做出四項決議。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台中榮總先前遭媒體爆料，神經外科有3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁以及醫師廖致翔，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀，而後再被爆出新影片。院方18日表示，調查期間3名涉案醫師停止手術業務。事後，廖姓醫師就在臉書上留下心情寫照。

3醫師被爆放任廠商進手術室 再有新影片曝光

中榮兩周前遭爆指3名醫師違反規定，讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，3名醫師遭懲戒記申誡1次，不料，有媒體在16日又爆料一段2023年7月的手術影片，1名醫療器材廠商人員站上手術台，為病患操作器械執刀，原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

中榮做出4決議 3醫師停止手術業務

中榮隨即在下午緊急召開院部會議，做出四項決議。首先，因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。第二，調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。

第三，涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。第四，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

廖姓醫師臉書發文 感謝老婆

其中，廖姓醫師有經營社群平台，臉書上累積5.7萬人追蹤，人氣相當高。院方做出決議後，他就在臉書上表示，「可以開始追《苦盡柑來（遇見你）》了」。而後，他也謝謝老婆現在要獨自撐起這個家。